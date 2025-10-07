“Giulia De Lellis ha partorito”, il retroscena sulla nascita in gran segreto

Giulia De Lellis e Tony Effe sarebbero diventati genitori della piccola Priscilla, nata a Roma nel massimo riserbo

IPA - Getty Images Giulia De Lellis incinta, i look premaman ad alto tasso di glamour

La notizia che tutti aspettavano è arrivata: Giulia De Lellis ha partorito. O almeno, così sembrerebbe. Secondo le indiscrezioni diffuse dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, l’influencer romana e il trapper Tony Effe sarebbero diventati genitori della loro prima figlia, Priscilla, nata a Roma nella giornata del 7 ottobre. Una nascita avvolta dal più stretto riserbo, tanto da sembrare quasi una missione segreta, gestita con attenzione e — secondo alcuni — con una precisa strategia mediatica.

Nessuna conferma ufficiale, nessun annuncio social, nessuna foto del fiocco rosa. Eppure, il mondo del gossip è in fermento: perché se da una parte Giulia continua a postare video e foto con il pancione, dall’altra Rosica sostiene che si tratti di clip preregistrate, diffuse di proposito per sviare l’attenzione e mantenere il mistero fino all’uscita dell’esclusiva su un noto magazine.

La nascita di Priscilla e il mistero dei video preregistrati

Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, Giulia De Lellis avrebbe partorito alla clinica Gemelli di Roma, dove tutto sarebbe andato per il meglio. La bambina starebbe bene, così come la mamma. Ma la parte più interessante, almeno per i curiosi, è il retroscena dietro il silenzio: pare che Giulia e Tony abbiano deciso di gestire la notizia con la massima riservatezza, per poter vendere l’esclusiva a una rivista di settore.

Rosica, nel suo post Instagram, ha scritto: “Come vi avevo detto era questione di ore, è da poco nata la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis, Priscilla. A poco è servita la strategia di pubblicare video preregistrati”.

Un’ipotesi che, se confermata, non stupirebbe chi segue da anni la carriera di Giulia: abituata a raccontare la propria vita sui social (non sempre con success0), ma anche a gestire con cura la sua immagine, l’influencer avrebbe scelto un approccio più intimo e controllato per un momento così delicato.

Giulia De Lellis e la gravidanza social: tra ironia e consapevolezza

Negli ultimi giorni, Giulia aveva già lasciato intendere che il parto fosse vicino. “Sono piena” aveva scritto su Instagram, aggiungendo una serie di punti esclamativi e rivolgendosi alle future mamme con empatia: “Care ragazze in gravidanza, vi sono vicina e vi capisco. Non serve che spieghi nulla”.

Parole sincere, accompagnate da una foto semplice ma potente: le gambe distese, appoggiate al muro, e il corpo di una donna che si prepara a un cambiamento profondo. Nessuna posa patinata, nessuna ostentazione. Solo la realtà di un corpo stanco, bellissimo nella sua verità.

Un messaggio che ha conquistato migliaia di follower, mostrando una Giulia diversa: più matura, più consapevole, lontana dai toni frivoli degli esordi televisivi. E se davvero il parto è già avvenuto, questa nuova fase della sua vita — quella della maternità — potrebbe segnare anche un nuovo capitolo nella sua carriera, più privata, più autentica, più femminile.

Che l’attesa fosse agli sgoccioli lo si era capito, ma la De Lellis aveva saputo depistare con astuzia i curiosi. Solo pochi giorni fa aveva pubblicato una foto con il pancione in bella vista, accompagnata da una frase ironica: “E chi sta meglio di lei”, un modo per rassicurare i fan e smentire le voci di un parto già avvenuto.