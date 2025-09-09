“Alessandra Amoroso ha partorito in segreto”, Giulia De Lellis si infuria

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Giulia De Lellis si infuria dopo le indiscrezioni sul parto di Alessandra Amoroso che la cantante avrebbe tenuto segreto. La compagna di Tony Effe è incinta e a breve anche lei darà alla luce la sua bambina, proprio per questo ha deciso di commentare la notizia, svelando cosa ne pensa.

“Alessandra Amoroso ha partorito in segreto”, parla Giulia De Lellis

Ma andiamo con ordine. Secondo alcune indiscrezioni domenica 7 settembre 2025, Alessandra Amoroso avrebbe partorito. Il parto della cantante sarebbe avvenuto in un ospedale di Roma e sarebbe stato tenuto segreto. L’artista e il compagno Valerio Pastore avrebbero scelto di non rivelare nulla, godendosi da soli e nella privacy più completa questo momento.

Giulia De Lellis ha voluto commentare la notizia pubblicata su Instagram, commentando un post pubblicato da RTl 102.5 in cui si parlava, appunto, della nascita di Penelope, la prima figlia di Alessandra Amoroso. L’influencer aspetta una bambina da Tony Effe. La piccola Priscilla nascerà a breve e Giulia ha voluto difendere la scelta dei genitori di non rivelare subito il parto. “Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi? – ha tuonato l’influencer -. A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa… Che pa**e oh”.

La rabbia di Giulia De Lellis per i gossip sulla gravidanza

Già qualche tempo fa l’ex protagonista di Uomini e Donne aveva spiegato di non voler svelare troppo riguardo la gravidanza, tenendo per se le informazioni riguardanti il parto e la data di nascita presunta di Priscilla. Giulia si era infuriata con alcuni follower piuttosto insistenti che le avevano fatto numerose domande sull’arrivo della sua prima figlia. “Anche di quanti mesi sono, le settimane il parto – aveva detto -. Non chiedetemi queste cose perché è già una cosa che mi crea tanta ansia quindi renderla pubblica non mi aiuta tanto”.

Anche l’annuncio della gravidanza era stato segnato da polemiche per via delle indiscrezioni che erano trapelate prima della pubblicazione di un post Instagram ufficiale da parte di Tony Effe e Giulia De Lellis.

“Ci sono stati degli indelicati che, a tutti i costi e non so poi per quale scopo, perché non ci hanno preso un euro, hanno cercato di condividere questa notizia prima di noi – aveva detto in quell’occasione la De Lellis -. Il problema è che non ci sono riusciti perché l’hanno detto quando ormai ero già bella che navigata, lo sapevano tutti i miei amici, parenti ed ero anche uscita da un pezzo dalla fase di pericolo. Se ci sono rimasta male? In realtà trovo sgradevole che, quando si tratta di salute, di gravidanze, di situazioni un po’ più delicate ed estremamente personali, questi “giornalisti”, anche se definirli così mi sembra troppo, privino le persone di certe informazioni, perché certe informazioni vanno veicolate e hanno bisogno di delicatezza e il fatto di essere un personaggio pubblico non cambia la situazione”.

Nel frattempo la data del parto dell’influencer si avvicina e il pancione cresce. Giulia, come ha anticipato, non ha condiviso dettagli riguardo l’arrivo di Priscilla, ma è pronta a diventare mamma.