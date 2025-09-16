IPA Giulia De Lellis

La fine dell’estate porta con sé l’arrivo di numerosi, tanto attesi, bebè. Forse, però, ci è sfuggita la mano e abbiamo tutti finito per sviluppare una vera e propria, nonché malsana, ossessione per le gravidanze dei vip. Per lo meno, è questa l’opinione di Giulia De Lellis, vittima di una fake news riguardante la nascita della sua prima figlia Priscilla. L’influencer denuncia la mancanza di rispetto e la violenza di tali pettegolezzi.

La fake news sulla nascita di Priscilla

Nelle ultime ore, sui social ha iniziato a circolare la foto di una neonata in tutina rosa. Una bimba che si è detto essere Priscilla, la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. Siti web e profili social annunciavano l’annuncio della piccola e la nascita di una nuova famiglia. C’è persino chi ha condiviso parole vendute come la dedica della neomamma alla sua bimba. La notizia arriva a poche ore dall’annuncio del parto cesareo che De Lellis avrebbe programmato proprio in questi giorni. Come si può immaginare è tutto falso. Priscilla non è quella nella foto – che chissà chi è povera cucciola – e Giulia De Lellis non ha ancora partito o, se lo ha fatto, non ha ancora deciso di renderlo pubblico.

Lo sfogo di Giulia De Lellis

La notizia bufala è stata condivisa dalla stessa Giulia De Lellis che, in una storia sul proprio seguitissimo profilo Instagram, si è lungamente sfogata contro fake news del genere. “La gente ha perso completamente il senso del rispetto. – scrive – Sono scioccata dall’ossessione e dalla follia con cui ci si permette di giocare su qualcosa di così intimo e prezioso come una nuova vita”. È dura contro chi ha condiviso la foto di una minorenne: “La bambina nelle foto non è mia figlia, è vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per questa ennesima mancanza di umanità”.

In seguito, l’influencer che già aveva prontamente difeso sul tema l’amica Alessandra Amoroso, ha raccontato di aver ricevuto numerosi messaggi riguardanti la data del suo parto. Informazione che De Lellis ha scelto di tenere per sé, in quanto “un tema delicato, pieno di incognite” e la cui condivisione “non farebbe che aumentare la tensione”. Il messaggio prosegue: “Leggo addirittura ipotesi sul tipo di parto, cose che non sa neanche il mio ginecologo ad oggi. Ma che certi giornalisti o curiosi pensano di poter annunciare. Chissà poi perché, visto che facendo spoiler non ci guadagnano nulla. Zero, niente, se non il misero piacere di speculare sulla vita altrui. Sapere che spesso a farlo sono donne e madri mi disgusta ancora di più”.

La violenza contro le neomamme

In un momento di grande lucidità, Giulia De Lellis analizza a fondo la questione e la recente ossessione – tanto da parte della stampa quanto del pubblico – delle gravidanze vip. “Qui non si tratta di gossip, ma di rispetto. – sottolinea – Annunciare al posto di altri una gravidanza, una nascita o, peggio ancora, una perdita, è violenza. E la violenza più grande è pensare di avere il diritto di farlo solo perché si tratta di personaggi pubblici”. L’influencer conclude: “Prima di un personaggio pubblico sono una persona con un cuore, un’anima e dei diritti”. Infine, si scaglia contro gli autori di tali rumors: “Datevi una ca**o di regolata, e portate un contributo migliore a questo mondo che fa già spavento di sé, se proprio non sapete che fare”.