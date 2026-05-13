Giulia De Lellis vittima di stalking: “Violata la privacy di mia figlia”

Giulia De Lellis su Instagram si sfoga e svela di essere da tempo vittima di stalking e diffamazione.

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IPA Tony Effe e Giulia De Lellis

Giulia De Lellis si sfoga su Instagram, condividendo con i follower una vicenda privata e affermando di essere vittima dal 2023 di stalking e diffamazione.

Giulia De Lellis, lo sfogo su Instagram: “Io vittima di stalking”

L’influencer romana ha pubblicato nelle Stories di Instagram un lungo sfogo in cui ha spiegato di aver subito “stalking, diffamazione e continue violazioni della privacy”. Una vicenda che avrebbe coinvolto non solo Giulia De Lellis, ma anche sua figlia Priscilla, nata dall’amore per Tony Effe.

“Dal 2023 – ha scritto la modella e imprenditrice sul suo profilo social – sono vittima di stalking, diffamazione e continue violazioni della mia privacy e di quella della mia famiglia. Nel corso degli anni sono già state avviate diverse azioni legali. Per quanto riguarda i miei familiari, le accuse rivolte nei loro confronti si sono già concluse con piena e definitiva assoluzione. In relazione agli altri procedimenti avviati a mia tutela, le indagini svolte fino ad oggi hanno confermato la fondatezza delle mie denunce, con conseguente rinvio a giudizio dell’imputato, e sono attualmente pendenti diversi processi davanti all’Autorità Giudiziaria”.

“Nonostante questo, gli attacchi sono continuati, coinvolgendo anche persone a me vicine con accuse gravi, false e totalmente infondate”, ha aggiunto Giulia De Lellis. A preoccupare l’influencer sarebbe stata soprattutto la diffusione di informazioni sensibili e dati legati alla figlia Priscilla. “Tra gli episodi più scioccanti – ha raccontato – vi è stata la diffusione online di dati e informazioni sanitarie estremamente sensibili riguardanti mia figlia, una neonata, ottenuti e divulgati senza alcuna autorizzazione, come se tutto questo fosse normale”.

“Parliamo di una bambina – ha rivelato Giulia -. Di dati privati legati alla nascita di una minore esposti pubblicamente durante uno dei momenti più delicati della mia vita: il post parto. Potete immaginare cosa abbia significato per me”.

Un episodio che avrebbe spaventato sia lei che Tony Effe, lasciandole una profonda amarezza.

“Essere un personaggio pubblico – ha detto – non autorizza nessuno a oltrepassare ogni limite morale e legale, né tantomeno a colpire la mia famiglia o coinvolgere una bambina innocente. Questa persona deve essere fermata. E non solo per me: perché purtroppo non sono stata né la prima né l’unica vittima di questi comportamenti”.

L’amore di Giulia De Lellis e Tony Effe

Diventata mamma nell’ottobre del 2025, Giulia De Lellis è legata al rapper Tony Effe dal giugno del 2024. Complice un incontro fortunato al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i due da allora non si sono più lasciati.

Un legame fortissimo, diventato ancora più solido con la nascita di Priscilla, la loro primogenita. Così tanto che per loro si è spesso parlato di nozze imminenti. Già qualche tempo fa Giulia De Lellis aveva confessato il sogno di sposare il compagno.

Una questione su cui Tony Effe aveva però frenato sulla questione. “C’è un dibattito in corso sul matrimonio – aveva raccontato a Le Iene -. Lei vorrebbe tanto sposarsi. Io non vorrei perché non mi piace stare al centro dell’attenzione, non mi piace fare le feste. È un dibattito che andrà avanti per molto tempo”.