Giulia De Lellis e Tony Effe verso le nozze: gli indizi che non lasciano dubbi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Tony Effe e Giulia De Lellis

Giulia De Lelli e Tony Effe sono pronti alle nozze? Sono tanti gli indizi apparsi su Instagram che fanno pensare ad un matrimonio imminente. D’altronde l’influencer ed ex star di Uomini e Donne non aveva mai nascosto la volontà di indossare l’abito bianco e coronare la sua favola con il cantante grazie ad una cerimonia romantica.

Giulia De Lellis e Tony Effe pronti per le nozze: gli indizi su Instagram

Intervistato da Le Iene, Tony Effe qualche tempo fa aveva parlato della sua nuova vita con Giulia De Lellis e la figlia Priscilla. Dopo un colpo di fulmine e un amore intenso, la coppia aveva scelto di mettere su famiglia e oggi Tony non potrebbe essere più felice.

“State con i vostri bambini – aveva detto il rapper, lanciando un appello -, soprattutto quando sono piccoli perché lo saranno una sola volta nella vita. Se ti perdi quel momento è finita”. Tony aveva poi rivelato di aver cambiato le sue proprietà per trascorrere più tempo in famiglia: “Io sto tutti i giorni con mia figlia, tutti. In questo momento sono molto concentrato sulla famiglia”, aveva spiegato, confermando di essere cambiato molto per amore di Giulia De Lellis: “Lei è una ragazza con la testa sulle spalle: è super brava e mi ha migliorato tanto su tutto, soprattutto sui rapporti umani e le emozioni”, aveva chiarito.

In quell’occasione, ai microfoni di Nicolò De Devitiis, Tony Effe aveva svelato il sogno di Giulia De Lellis di sposarsi e la sua ferma opposizione all’idea. “Lei vorrebbe tanto sposarsi, io invece no – aveva detto – perché non mi piace stare al centro dell’attenzione, non mi piace fare le feste. È un dibattito che andrà avanti per molto tempo”.

L’amore di Giulia De Lellis e Tony Effe

In questi ultimi giorni però Tony Effe potrebbe aver cambiato idea riguardo al matrimonio. Sul profilo Instagram di Giulia De Lellis infatti sono apparsi alcuni scatti che lasciano intendere la possibilità di nozze in arrivo. In una foto vediamo l’influencer in un atelier di abiti da sposa.

“In attesa di vedere l’abito dello sposo”, si legge nella didascalia. Poco dopo l’influencer ha pubblicato un altro scatto che mostra un abito Chanel. “Ora tocca alla sposa”, ha scritto. Concludendo poi con un selfie allo specchio e l’ammissione: “Sono emozionata!”.

La coppia starà convolando a nozze? Gli indizi lasciano intendere che i due potrebbero presto giurarsi amore eterno anche se non ci sono ancora conferme al riguardo. In tanti sono convinti che Tony Effe abbia deciso di cedere al desiderio di Giulia De Lellis. Di certo scopriremo la verità solo quando la coppia deciderà di fare l’annuncio. Nonostante la grande esposizione mediatica infatti sia l’influencer che il rapper hanno sempre protetto la loro storia d’amore dai riflettori.

“Non parlo del nostro rapporto – aveva confidato qualche tempo fa Giulia -, ma semplicemente perché lo stiamo tenendo per noi, perché c’è da viversi e basta. Di Nicolò mi piace che è fatto al contrario. Poi è talmente tante cose che uno non si aspetta e mi piace il fatto che le so solo io. Per me è preziosissimo che si faccia scoprire veramente da poche persone. Lo trovo meraviglioso. Non avevo mai incontrato una persona che si coprisse così tanto e si facesse scoprire allo stesso tempo da pochi. Quindi è bella questa cosa di lui”.