“Tony Effe al babyshower solo per i giornalisti”: le indiscrezioni sulla crisi con Giulia De Lellis

Tornano sempre più insistenti le voci di una crisi fra Tony Effe e Giulia De Lellis. Secondo le ultime indiscrezioni, l’influencer e il rapper sarebbero in realtà sempre più lontani. Così tanto che Tony si sarebbe presentato al babyshower per la figlia Priscilla solamente per via della presenza dei giornalisti.

Tony Effe e Giulia De Lellis in crisi?

A spiegarlo è Alessandro Rosica, esperto di gossip secondo cui Tony Effe e Giulia De Lellis sarebbe una “coppia mai esistita”. Su Instagram, Rosica – da sempre informatissimo riguardo le vite private dei vip – ha commentato uno scatto che ritrae l’influencer e il rapper alla festa per l’arrivo della figlia Priscilla.

Rosica ha raccontato che Tony non si voleva presentare al babyshower, ma sarebbe poi arrivato “con giornalisti al seguito, guarda un po’. Tony non doveva esserci, stranamente si è presentato con la combriccola fumando sigarette speciali a bordo piscina, di fianco ai bambini, ma va bene, A fine anno tireremo le somme”.

L’evento, come è noto, si è tenuto su una villa sull’Appia, a Roma, fra pic nic sull’erba, drink e tuffi in piscina. Per l’occasione la De Lellis e Tony Effe non hanno postato video o foto, a farlo ci hanno pensato amici e parenti presenti all’evento.

L’amore fra Giulia De Lellis e Tony Effe

Tony Effe e Giulia De Lellis hanno protetto da sempre la loro relazione, vivendo ogni momento in modo privato e lontano dai riflettori sin dal primo incontro, avvenuto al matrimonio fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Giulia De Lellis, arrivata al successo grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha vissuto in passato una storia importante con Andrea Damante, terminata fra le lacrime a causa di un tradimento.

In seguito è stata legata a Irama e ad Andrea Iannone, attuale compagno di Elodie. Per diverso tempo è stata fidanzata con Carlo Beretta, sino all’addio e all’incontro fortunato con Tony Effe.

“Tony è meraviglioso, affettuoso, gentile, premuroso, e anche molto protettivo – aveva raccontato Giulia, parlando con il settimanale F della sua relazione -. Siamo una coppia normale che fa le cose che fanno due ragazzi innamorati. Condividiamo tutto, anche il lavoro, per questo mi vedete ai suoi concerti”.

Tony Effe ha vissuto una relazione con Taylor Mega e in seguito con Vittoria Ceretti. Il grande amore però è arrivato con Giulia De Lellis che gli ha regalato la gioia di diventare papà per la prima volta.

Qualche tempo fa, Tony aveva parlato del legame con la De Lellis a Cattelan. “Giulia è molto impegnativa – aveva ammesso -. Diciamo che non sono abituato a rendere conto a nessuno, è una cosa nuova. Siccome lei ci mette il 100% in questa relazione, mi sto impegnando anche io e sto cercando di mettercelo a mia volta.

Il rapper aveva poi aggiunto un altro dettaglio interessante sulla sua relazione. “Non parlo troppo con mia mamma – aveva rivelato -, ma non penso che lei soffra per come vengo visto, dovresti chiedere a Giulia. Parla molto con mia mamma, quella cosa con la suocera”.