Tony Effe nei guai per una rissa: chiesto il processo (e Giulia De Lellis resta in silenzio)

Il rapper è stato citato in giudizio diretto con l’accusa di rissa e danneggiamento: i fatti risalgano all'estate del 2023, quando distrusse un locale

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IPA Tony Effe

Il passato torna a bussare alla porta di Tony Effe: questa volta il rapper dovrà comparire davanti a un giudice del tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, per rispondere delle accuse di rissa e danneggiamento. Sono stati i proprietari di un noto locale di Porto Cervo, il The Sanctuary, a denunciarlo, insieme alle persone che erano con lui quella sera.

Nel frattempo, come già accaduto in passato, Giulia De Lellis rimane in silenzio: la celebre influencer ha deciso – almeno per il momento – di non commentare la vicenda.

Tony Effe finisce in tribunale: chiesto il processo per una rissa

Mentre oggi, a detta della sua compagna Giulia De Lellis, è un papà presente e affettuoso e un compagno indispensabile, Tony Effe ha un passato decisamente turbolento alle spalle. L’ultima conferma? Il rapper, insieme a una decina di persone, è stato citato in giudizio diretto a Tempio Pausania perché accusato di rissa e danneggiamento.

I fatti risalgono all’estate del 2023 fuori da un noto locale della Costa Smeralda, il The Sanctuary di Porto Cervo, quando si è scatenata una rissa e molti arredi della discoteca vennero distrutti. I proprietari della discoteca, rappresentati dall’avvocato Antonello Desini, si costituiranno parte civile per i danni subiti.

Secondo le ricostruzioni, il 18 agosto di quell’anno Nicolò Rapisarda – vero nome di Tony Effe – si trovava fuori dal locale in compagnia di un gruppo di amici. Il personale incaricato della sicurezza del The Sanctuary negò l’ingresso alla comitiva per la presenza di un pregiudicato romano – già condannato per omicidio e riconosciuto dagli addetti – e proprio di fronte al quel no il gruppo si sarebbe scatenato contro la security e distruggendo parte degli arredi.

Alcune persone, tra cui un addetto alla sicurezza, hanno riportato ferite di diversa entità e sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per ricevere le cure necessarie.

I precedenti e il silenzio di Giulia De Lellis

Non è la prima volta che Tony Effe finisce al centro delle cronache: qualche tempo fa aveva aggredito un paparazzo che aveva fotografato lui, la compagna e la piccola Priscilla fuori da un ristorante romano. E anche nel 2019 venne accusato di “violenza privata e lesioni personali aggravate” dopo che un ragazzo lo aveva filmato con il cellulare fuori da una discoteca della Capitale.

Come già accaduto in passato, la compagna Giulia De Lellis ha deciso di non commentare la vicenda, né per mezzo stampa né via social. Di recente, ospite del podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante, l’influencer ha raccontato di come sia un papà affettuoso e presente: “Lui è fondamentale, non mi immagino più la mia vita senza di lui”.

Lo stesso Tony Effe in passato aveva raccontato quanto la relazione con Giulia lo avesse fatto maturare: “Lei è una ragazza con la testa sulle spalle: è super brava e mi ha migliorato tanto su tutto, soprattutto sui rapporti umani e le emozioni”. E la paternità ha giocato un ruolo importante nella sua personale ridefinizione delle priorità: “Io sto tutti i giorni con mia figlia, tutti. In questo momento sono molto concentrato sulla famiglia“.