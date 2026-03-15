Giulia De Lellis e Tony Effe (ancora) in crisi: “Lei vorrebbe il matrimonio”

Si parla ancora di crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe: cosa starebbe succedendo tra i due secondo le ultime indiscrezioni

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IPA Giulia De Lellis e Tony Effe

Giulia De Lellis e Tony Effe starebbero attraversando un momento di crisi: non è la prima volta che si parla di una rottura per la coppia, che a quanto pare non starebbe passando un bel periodo a livello sentimentale, nonostante la nascita della loro bambina Priscilla. A determinare questa lontananza pare che ci sia una differenza di vedute sul matrimonio.

I motivi dietro la crisi di Giulia De Lellis e Tony Effe: l’indiscrezione

Lo scorso ottobre Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati per la prima volta genitori, accogliendo la loro piccola Priscilla. Uno splendido traguardo per la coppia, che da allora però è diventata protagonista di gossip e pettegolezzi, che li vogliono in crisi già da tempo e che manterrebbero in piedi la relazione solo per facciata. Questa volta però i due si sarebbero allontanati per un motivo importante.

A diffondere l’indiscrezione – perché di questo si tratta – è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha parlato di un momento non facile per l’influencer e il rapper: “Giulia e Tony non stanno vivendo un periodo sereno”, ha fatto sapere tra le storie di Instagram.

Dietro questa separazione ci sarebbero le nozze mancate: “Lei lo pressa perché vorrebbe il matrimonio, e lui non ne vuol sentire. Persone vicine fanno sapere che quando sono lontani per lavoro a volte neanche si sentono durante il giorno”. La cosa in realtà è nota e potrebbe confermare le voci che coinvolgono la coppia: Tony Effe aveva già raccontato ai microfoni de Le Iene che l’idea di sposarsi non è tra le sue priorità.

Mentre Giulia De Lellis non ha mai nascosto di voler salire sull’altare un giorno, di vedute diverse è il compagno: “Lei vorrebbe tanto sposarsi, io invece no perché non mi piace stare al centro dell’attenzione, non mi piace fare le feste”, aveva confessato il rapper a Nicolò De Divitiis. Una divergenza di opinioni che a quanto pare animare le discussioni domestiche già da un po’ e che continuerà a farlo: “È un dibattito che andrà avanti per molto tempo“.

La frecciata di Giulia De Lellis a Tony Effe

Dopo le dichiarazioni di Tony Effe a Le Iene, l’influencer non è rimasta a guardare: su Instagram ha lanciato delle frecciatine al compagno decisamente non velate. Nella prima storia De Lellis appariva in abito bianco e velo di pizzo, mentre insieme a Tony Effe mandavano un bacio verso la fotocamera. La didascalia non lasciava alcun dubbio: “Il mio concetto di matrimonio”, ha scritto a corredo dello scatto riferendosi esplicitamente alle confessioni del rapper.

Nella seconda storia è partita l’altra frecciata: l’ex gieffina ha ricondiviso una clip pubblicata originariamente da Tony Effe, che lo mostrava insieme a Side Baby, entrambi membri della Dark Polo Gang, mentre si scambiavano un bacio. Sopra il video, la didascalia della De Lellis recita: “Il suo, Tony Side”, accompagnata da un cuore.

L’influencer sembra non aver preso bene le dichiarazioni del compagno, che ha ammesso senza troppi giri di parole che il tema è spinoso per la coppia: la differenza di vedute li porterà davvero alla rottura definitiva?