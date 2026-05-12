Satoshi all’Eurovision 2026, chi è il cantante della Moldavia

Con “Viva, Moldova!” omaggia le sue origini sul palco di Vienna: chi è Satoshi, cantante e rapper all'Eurovision 2026

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Getty Images Satoshi all'Eurovision Song Contest 2026

All’Eurovision Song Contest 2026 la Moldavia punta su Satoshi. Nato a Cahul, nel sud-ovest del paese, l’artista porta sul palco di Vienna un inedito che suona come un manifesto d’identità nazionale, Viva, Moldova!, mescolando la sua anima da rapper e songwriter con una carica emotiva che trasforma i suoi concerti in esperienze collettive.

Chi è Satoshi

Satoshi è un rapper e cantante moldavo. Il suo è un nome d’arte ed è un omaggio alla cultura giapponese e all’idea di pensiero lucido e consapevolezza creativa.

Cresciuto a Cahul, la sua passione per la musica si è manifestata fin dall’infanzia: durante le scuole ha cominciato a comporre i propri brani e ha imparato a suonare la batteria completamente da solo, senza mai prendere una lezione. Una formazione autodidatta che si è poi affiancata a quella accademica: dopo aver completato gli studi all’Accademia di musica, teatro e belle arti di Chișinău, nel 2019 ha avviato il suo progetto discografico.

Nel 2022, dopo aver firmato con l’etichetta Versus Artist, ha pubblicato l’album di debutto Rush. Due anni dopo sono arrivati altri due album, +373, il prefisso telefonico della Moldavia, e Sport. Nel febbraio 2025 ha poi collaborato con il duo rap Magnat & Feoctist nel progetto Minim efort.

Sul palco, Satoshi costruisce un rapporto unico con il pubblico: è noto per offrire supporto emotivo attraverso le cuffie, trasformando le arene in spazi condivisi di sentimento e appartenenza. La sua musica vive di contrasti: intensità e sensibilità, disciplina e immaginazione. Ha già portato la sua voce in tutta la Moldavia, in Romania e oltre. Il 2024 ha segnato un altro traguardo: il suo primo show a Londra.

Satoshi all’Eurovision Song Contest 2026

A dicembre 2025, dopo aver superato le audizioni, è stata annunciata la sua partecipazione alla Finala Națională, la selezione organizzata dall’emittente moldava TRM per scegliere il rappresentante del paese in Europa. Il 17 gennaio 2026, sul palco della Chișinău Arena, Satoshi ha trionfato con l’inedito Viva, Moldova!, guadagnandosi il diritto di cantare per il suo paese a Vienna.

Il titolo del brano dice già tutto: un inno alla terra d’origine e al suo legame con l’Europa, scritto da chi ha sempre portato con sé quella provenienza come un valore, non come un peso. Per la Moldavia, ogni edizione dell’Eurovision è un’occasione preziosa: il paese partecipa alla manifestazione dal 2005 e conta diversi piazzamenti nella top 10, ma una vittoria è ancora un sogno da realizzare.

A Vienna, Satoshi si esibisce come primo di scaletta nella prima semifinale.

Ecco un estratto del testo di Viva, Moldova!:

Viva Moldova, aloha! Adio, vida loca

Soroca, Europa, Palma de Mallorca

Saluti a tutti, Moldova is on duty

E una, e nova

Welcome to Moldova

Moldova, aloha! Adio, vida loca

Soroca, Europa, Palma de Mallorca

Saluti a tutti

Moldova is on duty

E una, e nova

Republica Moldova

Patria-mamă, te amo

Forever ne cheamă

La lucru, la zeamă

Noi trecem vama

Familia e baza

Mi casa es su casa

Asseyez-vous la masă

Și spune-ne qué pasa

Undeva, undeva

Între praf și stele

Suntem noi, rătăciți strigând spre ele