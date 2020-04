Chi è Paola Cardinale, la compagna storica di Biagio Antonacci

editato in: da

Paola Cardinale è la donna che, dalla metà degli anni 2000, è accanto al cantante Biagio Antonacci. La storia tra i due è iniziata dopo la fine del rapporto tra il cantautore milanese e Marianna Morandi, figlia del cantante di Monghidoro e madre dei suoi due figli Paolo e Giovanni.

Anche Paola Cardinale ha avuto una figlia da una relazione precedente: Benedetta, oggi quindicenne, è frutto dell’amore tra l’attuale compagna di Biagio Antonacci e il calciatore Massimo Brambati.

Tornando a Paola, ricordiamo che è nata a Genova e che è più giovane di 13 anni rispetto al cantante milanese. Classe 1976, ha lavorato in tv al fianco di Fulvio Collovati. L’ex stella della nazionale italiana vittoriosa ai mondiali di calcio del 1982 la scelse infatti come compagna di viaggio per il programma Derby, in onda su Telenord.

Sono passati tanti anni da allora e, oggi come oggi, la Cardinale forma con Antonacci una coppia affiatatissima. I due, che vivono assieme alla figlia di lei Benedetta con la quale il cantante ha un ottimo rapporto, non sono sposati.

Nel 2018, si era parlato di un loro possibile matrimonio entro l’anno successivo. Sulle pagine di Chi, infatti, era comparsa un’indiscrezione relativa a una futura cerimonia di nozze nella splendida cornice dell’Isola d’Elba.

Il grande passo non c’è stato ma la storia va avanti a gonfie vele. Il cantante di succcessi come Iris e Liberatemi e la sua compagna sono stati spesso fotografati in teneri atteggiamenti in vacanza e, nel corso degli eventi ufficiali a cui partecipano, appaiono a dir poco complici.

Paola, mora e bellissima, è molto riservata. Di lei, a parte le notizie sopra ricordate relative al percorso in tv e qualche altro dettaglio, si sa molto poco. Tra gli aspetti noti, rientra il rapporto di armonia che vive con la ex compagna di Antonacci, la figlia di Gianni Morandi (sorella di Marco e Pietro).

Non c’è che dire: quella tra Biagio Antonacci e Paola Cardinale è una storia speciale, vissuta in gran parte lontano dai riflettori e, come dimostra la dolcissima dedica social che lui ha riservato alla donna e nella quale si è rivolto a lei con la poetica espressione “discreta anima con pace”, ricca d’amore e di voglia di guardare assieme al futuro.

Paola Cardinale e Biagio Antonacci – Fonte: Instagram @biagioantonacci