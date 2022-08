Paura per Paola Turci, ricoverata d’urgenza in ospedale: le parole di Francesca Pascale

Fonte: Instagram Francesca Pascale e Paola Turci, il look delle nozze: le curiosità sugli abiti da sposa

Tanta paura per Paola Turci, che, dopo una brutta caduta, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. La cantante ha subito rassicurato i fan sui social, affermando di stare bene, ma la mente è volata a quel terribile incidente del 1993, durante il quale riportò numerose ferite. Paola dovrà annullare alcune date del suo tour estivo, ma avrà al suo fianco la neo moglie, Francesca Pascale, che le ha scritto una dolce dedica su Instagram.

Paola Turci è in ospedale: come sta adesso

Nelle scorse ore ha fatto tremare i suoi fan la notizia del suo ricovero in ospedale: infatti, Paola Turci, dopo una brutta caduta, ha riportato un trauma cranico, che la costringerà a letto per diversi giorni. La cantante però ha subito rassicurato i suoi fan di stare bene, con un messaggio postato su tutti i suoi canali social.

“Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno” ha scritto Paola Turci, tranquillizzando tutti. “Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile”. Così l’artista ha anche annunciato una pausa forzata, che la porterà ad annullare alcune delle prossime tappe del tour estivo.

Un vero peccato perchè Paola teneva davvero tanto a questa tappa di Forlì, che si sarebbe dovuta svolgere domani. “Sarà un concerto (l’unico dell’estate) inedito, con orchestra sinfonica e band, all’ Arena di Forlì . Intanto il nuovo disco prende forma e mi appassiona sempre di più” aveva scritto pochi giorni fa su Instagram.

Ora lo spavento sembra passato, anche se la mente vola inevitabilmente a quel 15 agosto 1993, quando la Turci fu vittima di un gravissimo incidente stradale, che la portò quasi a perdere l’occhio destro, lasciandole numerose cicatrici, in particolare sul viso. Un anniversario vissuto però come un compleanno da Paola, che ogni anno, a ferragosto, “festeggia” l’inizio della sua nuova vita, iniziata 29 anni fa.

Le parole di Francesca Pascale per la moglie Paola Turci

Anche Francesca Pascale, moglie di Paola Turci, ha tranquillizzato tutti pubblicando un post chiarendo che ora la cantante sta bene: “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo“.

Un grande messaggio d’amore, al quale Paola, dal suo letto d’ospedale, ha risposto con “Ti tutto”.

La coppia si è sposata meno di due mesi fa, il 2 luglio scorso, coronando un sogno e mettendo una volta per tutte a tacere i gossip sulla loro relazione, mai veramente ufficializzata, sino al giorno delle nozze. Un giorno di festa per le due, che hanno condiviso con pochi invitati. Paola e Francesca poi sono volate in luna di miele negli Stati Uniti, e la Turci era appena tornata a lavoro, con impegni che ora dovranno essere rimandati per il necessario riposo post incidente.

Già ieri era stato annunciato uno stop al tour, ma solo in queste ore abbiamo saputo il vero motivo. Non ci resta che augurare a Paola Turci una pronta guarigione.