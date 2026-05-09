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La storia tra Francesca Pascale e Paola Turci si è conclusa ormai da tempo, ma così non sembra. Le due ex, pur non parlandosi più, continuano a parlare l’una dell’altra. Lo fanno a distanza, tramite interviste e dichiarazioni ufficiali. Ciò che dicono non è mai carino. Quello che sembrava un grande amore si è trasformato in una valanga di rancore, risentimento e reciproche recriminazioni. L’ultimo episodio di questa ben poco avvincente trama si è svolto nel corso della puntata di Verissimo di sabato 9 maggio 2026.

Paola Turci rinnega tutto: “Potevo evitare di sposarmi”

A Verissimo, lo sanno tutti, si parla spesso e volentieri d’amore. E, nella puntata di sabato 9 maggio, Silvia Toffanin non poteva di certo esimersi dall’argomento di fronte a una delle sue ospiti più attese, la cantautrice Paola Turci. Tra i temi trattati, così come prevedibile, anche la relazione – ormai conclusasi – con Francesca Pascale. “L’impressione è che tra di noi andasse tutto bene, ma non è stato così” rivela Turci.

“Io ci credevo, altrimenti non sarei arrivata al matrimonio” confida la cantautrice, eppure di quel grande passo sembra essersi pentita. Le parole, severissime, non lasciano alcun dubbio: “Potevo evitare di sposarmi”. Di quell’unione, oggi non resta nulla: “Niente, solo un vissuto, un’esperienza. E Francesca ha ragione quando parla di amore tossico”.

IPA

Turci ripercorre i motivi che hanno portato alla rottura: “Reciprocamente non ci si comprendeva”. Ed era già tutto chiaro fin dal principio. “Non ho ammesso a me stessa la profonda differenza tra noi, la profonda diversità” è il mea culpa della cantautrice. “Quando provo qualcosa, mi lascio guidare dall’istinto e non dal pregiudizio. – prosegue – Sono molto riservata e discreta, ma faccio sempre ciò che voglio. Decido sempre io”.

Ammettere l’errore non è stato facile, Turci non ha trovato il coraggio di comunicare il divorzio alla propria famiglia, “sono venuti a saperlo dai giornali”. Dopo il divorzio, il nulla. Paola e Francesca non si sono più rivolte la parola, se non attraverso i media, “oggi i rapporti non ci sono più, ma meglio così, va bene così”.

Per Francesca Pascale fu “un amore tossico”

A Verissimo Paola Turci ha colto l’occasione di rispondere alle parole di Francesca Pascale che, intervistata dal Corriere della Sera, ha riservato parole durissime nei confronti della loro unione. Pascale ha definito la storia con la cantautrice un mero “chiodo schiaccia chiodo”, spiegando che “non ero pronta dopo Berlusconi”. Accanto all’ex Presidente del Consiglio, Pascale rimase ben 15 anni. Parlando di “un amore tossico”, Francesca ne ha spiegato le ragioni. “Di quella storia mi ha fatto soffrire l’ipocrisia. – ha ribadito al quotidiano – stavo con una donna che disprezzava Berlusconi, ma non il fatto di vivere in casa mia con il suo denaro”.

Seppur si dica che gli opposti si attraggono, la storia tra Francesca Pascale e Paola Turci sembra dimostrare il contrario. Certe differenze non si possono appianare e l’amore non serve è sufficiente ad appianare le incomprensioni, specialmente quelle se non politiche per lo meno ideologiche. Appresa la morale, speriamo questa sia davvero la fine di questa strana storia d’amore.