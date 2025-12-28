IPA Francesca Pascale

Un’intervista fiume, senza filtri, che scava nel passato per fare chiarezza su anni di gossip, amori e separazioni dolorose. Francesca Pascale si confessa al Corriere della Sera, partendo dalle sue radici in una famiglia segnata da un “patriarcato naturale” e un rapporto difficile con il padre, fino ad arrivare agli amori che hanno segnato la sua vita pubblica. Un racconto in cui l’attivista per i diritti civili non risparmia nessuno, nemmeno se stessa, e analizza con estrema lucidità i sentimenti che l’hanno legata a Silvio Berlusconi e quelli vissuti con Paola Turci.

Francesca Pascale, la “verità” su Silvio Berlusconi e l’addio a Paola Turci

Il legame con Silvio Berlusconi resta il fulcro dell’esistenza di Francesca Pascale: un amore, il loro, che sembra non aver mai conosciuto la parola fine. Nonostante la separazione ufficiale, Francesca confessa: “Non è mai finita, non ci siamo mai realmente separati”. Un rapporto durato quindici anni, iniziato quando lui era un uomo “forte e libero”, che ha regalato alla Pascale gli anni più belli. Secondo il suo racconto, fu proprio Berlusconi a spingerla verso la libertà: “Berlusconi diceva che avevo bisogno di libertà, che non poteva farmi vivere la sua vecchiaia e non voleva imprigionarmi. La situazione diventò fragile per tanti motivi”. Non ci sono però rimpianti, oggi: “Ho vissuto tutto il bello possibile”.

Parole pesanti, invece, quelle riservate all’unione civile con Paola Turci, durata quattro anni e finita nel 2024. “La mia unione civile? È stata una relazione tossica, non ero pronta dopo Berlusconi, era un chiodo schiaccia chiodo”, ammette oggi con onestà, prendendosi le sue responsabilità. Ma il dolore più grande non è stata la fine del sentimento, quanto l’incoerenza che avrebbe percepito nel rapporto: “Di quella storia mi ha fatto soffrire l’ipocrisia: stavo con una donna che disprezzava Berlusconi, ma non il fatto di vivere in casa mia con il suo denaro”. Turci e Pascale sono convolate a nozze nel 2022: spesso si è parlato di crisi e di gelosia, e nel 2024 è arrivata la conferma della fine della storia.

La sua vita oggi dopo la separazione da Paola Turci

La Pascale mette a tacere una volta per tutte le voci sulla celebre “buonuscita” milionaria di cui si è scritto per anni. La sua risposta è netta e priva di imbarazzo: “No, non ho avuto buonuscita perché ho avuto una vita piena di cose bellissime che mi ha dato Silvio Berlusconi”. Spiega di essere stata sostenuta e amata, ricevendo dei doni che le hanno permesso di costruire un presente privilegiato.

Oggi vive in un casale nella campagna senese, una scelta fatta dopo l’addio a Silvio Berlusconi: “Ho sempre desiderato trasferirmi nella campagna toscana, lontano dai rumori e dalla ressa”. Un rifugio dove, tra il verde e i suoi undici cani di razze e stazze differenti, Francesca sembra aver finalmente trovato la pace, anche se oggi ha deciso di non stare più con nessuno: “Ho fatto analisi e mi è servita, anche se poi ho smesso perché mi sentivo giudicata, come se dovessi guarire”.

