Paola Turci furiosa con l’ex Francesca Pascale: l’indiscrezione e cosa è successo

Paola Turci sarebbe furiosa dopo le dichiarazioni di Francesca Pascale sulla loro love story, ormai finita. La cantante, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe arrabbiata a causa di alcune frasi pronunciate dalla Pascale nel corso di un’intervista.

La rabbia di Paola Turci e le parole di Francesca Pascale

A svelarlo è Alberto Dandolo su Oggi che riporta l’indiscrezione secondo cui Paola Turci non avrebbe reagito pubblicamente alle parole dell’ex Francesca Pascale, ma in privato avrebbe avuto una reazione fortissima.

“La cantante romana che in pubblico appare serena e distaccata – si legge sulle pagine del settimanale -, avrebbe avuto una reazione fumantina in privato”. Paola Turci sarebbe rimasta ferita dalle parole della Pascale e sarebbe “fortemente risentita nei suoi confronti”. Da parte sua invece l’ex compagna di Silvio Berlusconi avrebbe già voltato pagina: “Ci risulta che sia pronta a scendere in politica e stia aprendo il suo cuore all’amore”, spiegano alcun fonti.

Cosa è successo fra Paola Turci e Francesca Pascale

Ma perché Paola Turci si sarebbe infuriata così tanto? La cantante non avrebbe gradito le frasi pronunciate da Francesca Pascale nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La Pascale in quell’occasione aveva parlato del legame profondo con Silvio Berlusconi, ma anche del rapporto con Paola Turci, segnato da quattro anni d’amore e da una unione civile.

“È stata una relazione tossica – aveva spiegato la Pascale – non ero pronta dopo Silvio Berlusconi, era un chiodo schiaccia chiodo. Ma mi prendo la mia responsabilità. Di quella storia mi ha fatto soffrire l’ipocrisia: stavo con una donna che disprezzava Berlusconi, ma non il fatto di vivere in casa mia con il suo denaro”.

Nel 2020 Francesca Pascale e Paola Turci erano state paparazzate la prima volta mentre si scambiavano un tenero bacio a bordo di uno yacht. Le foto erano apparse quattro mesi dopo la rottura definitiva fra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi. Due anni dopo quel primo bacio, le due si erano giurate amore eterno a Montalcino, con una romantica cerimonia alla presenza di parenti e amici.

Un legame che sembrava solido, almeno all’apparenza. Così tanto che nel primo anniversario di matrimonio Francesca Pascale aveva dedicato parole dolcissime alla Turci: “Nel mio cuore ti ho sposata dal primo istante che ti ho incontrata…Buon anniversario donna meravigliosa, ti amo”.

Poi la crisi, profonda, seguita dalla rottura. Se Paola Turci non ha mai parlato apertamente dell’addio, Francesca Pascale si era già raccontata nel podcast Gurulandia, spiegando i motivi dell’addio. “Delle due storie amorose della mia vita, quella con Silvio Berlusconi e quella con Paola, ciò che mi sorprende è la mia scelta – aveva detto – . Non la scelta di una donna, ma una scelta che ho fatto in un tempo che non doveva essere fatto. Quando si attraversano situazioni definitive, nel mio caso drammatiche dopo la separazione con Silvio, separazione sentimentale prima e la sua morte dopo, in quel caso secondo me non bisogna assumere posizioni e scelte. Io invece ho scelto in un momento di dolore e quel dolore mi ha annebbiato l’oggettività”.

“Paola è un’artista stupenda, per me straordinaria – aveva poi concluso -. Però non eravamo persone giuste nello stare insieme, proprio per nessuna ragione al mondo. Siamo completamente diverse”.

