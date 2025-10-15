Francesca Pascale su Paola Turci: “Sbagliato stare insieme mentre soffrivo per Berlusconi”

Il matrimonio con la cantante è durato appena due anni e secondo l'imprenditrice sarebbe stato un errore: "Il dolore ha annebbiato la mia oggettività"

Francesca Pascale è tornata a parlare della fine della sua storia d’amore con Paola Turci. Non esitando ad utilizzare parole piuttosto dure sul rapporto con la cantante, sbocciato dopo la lunga relazione con Silvio Berlusconi. “Il dolore ha annebbiato la mia oggettività, ero in un momento di fragilità”, ha dichiarato non esitando a definire il suo matrimonio un errore.

Le ultime parole di Francesca Pascale su Paola Turci

Intervenuta nel podcast Gurulandia, Francesca Pascale ha parlato del legame con Paola Turci come di una decisione presa in un periodo segnato da profonda sofferenza, all’indomani della separazione da Silvio Berlusconi.

“Soffrivo per la separazione da Silvio, e quel dolore ha annebbiato la mia oggettività”, ha raccontato. “In quei momenti non si dovrebbero prendere decisioni importanti”.

L’ex compagna del fondatore di Forza Italia ha ammesso che la relazione con la Turci, pur basata sulla stima e sull’affetto reciproco, è stata segnata da profonde differenze caratteriali, tali da rendere la convivenza difficile nel lungo periodo. “Paola è una persona stupenda, ma non eravamo fatte per stare insieme”, ha detto.

La separazione tra le due è stata formalizzata nel luglio 2024, anche se fino a oggi non sono mai stati chiariti pubblicamente i motivi della rottura. Francesca Pascale, con tono riflessivo, ha definito quella scelta “una decisione sbagliata, maturata in un momento in cui non ero lucida”.

La storia d’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci

Quella tra Francesca Pascale e Paola Turci non è stata solo una storia d’amore, ma anche una relazione che ha segnato un momento importante nella visibilità delle coppie LGBTQ+ in Italia.

Un sentimento nato lontano dai riflettori ma diventato ben presto molto chiacchierato, tra gesti simbolici, scelte coraggiose e — infine — una rottura che ha lasciato spazio alla riflessione.

Il primo avvistamento tra le due risale al 2020, quando il settimanale Oggi pubblicò le foto della Pascale e la Turci in vacanza insieme su uno yacht, intente a scambiarsi effusioni. Quelle immagini fecero rapidamente il giro del web, accendendo un acceso dibattito pubblico.

Francesca, che aveva già mostrato tutto il suo sostegno per le battaglie civili e i diritti LGBTQ+, dichiarò senza peli sulla lingua: “Ho sempre sostenuto i diritti di tutti, e non ho nulla da nascondere“. Più discreta, invece, la Turci, da sempre molto riservata sulla sua vita privata.

Due anni dopo quel primo avvistamento, nel luglio 2022, la coppia celebrò l’unione civile a Montalcino, in Toscana. La cerimonia, blindata e riservata, catturò l’attenzione di tutti: era la prima volta che una figura così legata alla politica tradizionale italiana — come Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi — si univa civilmente con una donna.

Questa unione rappresentò per molti un gesto di rottura simbolica con il passato e un’importante presa di posizione pubblica a favore dei diritti civili. Pascale stessa, in alcune interviste successive, non nascose quanto quel matrimonio fosse per lei anche una dichiarazione politica e personale.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, però, non sono mancati i momenti difficili. Il 2024 ha segnato la fine dell’unione, formalizzata con una separazione consensuale nel mese di luglio.

Ma al di là del triste epilogo, quella tra Francesca Pascale e Paola Turci resta una relazione autentica, segnata da coraggio, passione, e anche da fragilità. Come spesso accade nelle storie più vere.