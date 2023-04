Simone Biles, matrimonio in segreto con l’amore trovato su internet: il vestito mozzafiato

Fonte: Getty Images Simone Biles e il marito Jonathan Owens

Non la si vedeva sorridere da troppo tempo. L’infanzia difficile, le molestie subite, la pressione mediatica e quella di chi si porta sulle spalle il peso di dover essere sempre la migliore: per Simone Biles la vita è stata una battaglia senza fine, ma adesso la campionessa è tornata a essere padrona della propria storia, da condividere assieme a un nuovo amore.

Biles si è sposata e lo ha fatto a modo suo, lontano dai riflettori, senza il fasto che ci si aspetterebbe da chi colleziona medaglie d’oro. Inizia oggi il suo vissero felici e contenti assieme a Jonathan Owens, giocatore di basket della Nfl. Ai paparazzi non è spettato nulla, ma i fan di Instagram hanno la possibilità di gioire assieme alla giovane leggenda della ginnastica mondiale.

Simone Biles, il matrimonio in segreto

Che Simone Biles fosse innamorata non era certo un segreto. La campionessa che ha cambiato la storia della ginnastica, allontanatasi dallo sport e dai riflettori per ritrovare sé stessa, ha raccontato su Instagram la nascita e l’evolversi della storia d’amore con Jonathan Owens, giocatore di basket della Nfl conosciuto su un’app di dating. I primi teneri selfie assieme e poi, a febbraio, “il sì più semplice” con lo scatto che immortala la proposta di matrimonio: “Non vedo l’ora di stare con te per sempre, sei tutto ciò che sognavo e anche di più! Andiamo a sposarci fidanzato” aveva scritto la ginnasta.

Qualche tempo dopo, ecco la prima foto in bianco, ma si trattava di un falso allarme. La grande festa total white altro non era che il divertente addio al nubilato organizzato dalle amiche della campionessa, un preludio al sogno che sarebbe arrivato, sempre più vicino, così come testimoniato dal selfie in auto con Owens, dopo essere passati a ritirare il certificato di nozze. Gli indizi c’erano tutti, ma Biles non si è mai sbottonata su dove e quando il rito nuziale avrebbe preso luogo.

E sembra essere stato che più intimo non si può il matrimonio tra Simon Biles e Jonathan Owens. Le foto sono arrivate a sorpresa: “Sì lo voglio, ufficialmente Owens” ha commentato l’atleta. I begli scatti mostrano solo gli elegantissimi sposini, accanto a loro solo l’officiante. Un rito sobrio, al riparo da occhi indiscreti, così come si merita, dopo tante tribolazioni, la stella più lucente della ginnastica contemporanea. “La mia persona, per sempre” ha scritto lo sposo, svelando qualche immagine in più della cerimonia segreta.

L’abito da sposa sensuale e chic di Simon Biles

Se la cerimonia è segreta, l’abito – per fortuna – lo si vede benissimo e, spose in preparazione, c’è da prendere appunti. Romanticissimo e dal gusto classico, ma allo stesso tempo decisamente moderno e, soprattutto, parecchio sensuale il vestito da sposa scelto da Simone Biles per convolare a nozze con il bel fidanzato. Bianchissimo, l’abito è legato al collo da un laccetto che si intreccia sulla schiena, completamente scoperta.

La scollatura è vertiginosa e scende sul petto fino ad incontrare la gonna, romantica e lunga fino al suolo, composta da quattro grandi balze in tulle. A rendere speciale quest’abito è proprio il contrasto ben armonizzato tra la parte superiore, sexy e sbarazzina, e quella inferiore, classica e fiabesca. Ai piedi semplici sandali a listini. Come semplice è l’acconciatura, una coda morbida, e il make-up. Discreti ma preziosissimi i gioielli: una parure collana/orecchini di diamanti.

Simone Biles e Jonathan Owens: l’amore nato online

Una coppia come oggi se ne trovano tante. Simone Biles e Jonathan Owens si sono conosciuti online, su un’app di dating. Non si tratta della ben nota Tinder però, ma di un social molto più esclusivo. L’incontro è avvenuto su Raya, l’app di incontri che ospita esclusivamente personaggi noti, celebrità e ricchissimi. Per entrarci è necessario dimostrare di essere conosciuti e, una volta dentro, bisogna mantenere riserbo assoluto sul funzionamento dell’applicazione e sugli utenti incontrati.