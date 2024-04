Fonte: iStock Photo Vestiti corti per cerimonie ed eventi a meno di 30 euro

Lunghi, corti, versatili e adatti a essere utilizzati anche in altre occasioni, oppure perfetti proprio per quell’evento: gli abiti da cerimonia si trovano per tutti i gusti, corpi e forme e – quando si sceglie quello giusto per noi – si deve tenere conto di diversi fattori come colore, tessuto, lunghezza e forma.

In modo da poter esaltare al meglio il nostro corpo e il nostro incarnato. Ma non solo: bisognerà anche pensare all’evento a cui si deve partecipare: se la cerimonia è di giorno, l’abito sarà senza dubbio diverso da quello che si potrebbe scegliere in caso di appuntamento serale.

Compresi quali sono i dettagli più importanti da tenere in considerazione, ecco una selezione di abiti corti da cerimonia a meno di 30 euro.

Abito corto con gonna ampia

Dal sapore rétro, è l’abito floreale con uno scollo rotondo, ampia gonna e lunghezza al ginocchio. Il vestito è senza maniche, stretto sul busto con tanto di nastro con il fiocco, si allarga sulla parte inferiore del corpo donando a chi lo indossa un’eleganza d’altri tempi.

È perfetto per una cerimonia di giorno, accompagnato dagli accessori giusti: dalle scarpe con il tacco a delle comode ballerine, fino a una pochette da tenere tra le mani. Si può indossare abbinato a un coprispalle oppure a uno scialle. Adatto alle occasioni più disparate, è anche un vestito versatile che si può indossare sia per cerimonie che per altre tipologie di eventi.

Prodotto da Gardenwed, è il perfetto abito da cocktail da sfoggiare a battesimi, comunioni, matrimoni ma anche per un appuntamento importante.

Fonte: Amazon

Lo trovi su Amazon a meno di 30 euro a questo link.

Abito in pizzo nero

Un grande classico, da sfoggiare in più di un’occasione, è l’abito nero in pizzo di Zara. Dotato di una fodera interna dello stesso colore, ha le spalline sottili regolabili e un piccolo fiocco nella parte centrale dello scollo. È un vestito molto corto, dal taglio senza tempo: il perfetto capo passe-partout da avere nell’armadio perché si può adattare a ogni situazione, basta saperlo abbinare con gli accessori giusti.

Fonte: Zara

Lo trovi sul sito di Zara cliccando qui e costa meno di 30 euro.

Vestito a maniche corte e morbido

Ha le maniche corte, avvolge il corpo, ma lo fa in maniera morbida e senza risultare troppo attillato. Stiamo parlando del vestito con lo scollo a v, la cintura dello stesso colore e tessuto che segna il punto vita e con la gonna composta da più veli sovrapposti.

Elegante e romantico, è perfetto per chi ama uno stile minimal. Ed è un look versatile: adatto a una cerimonia di giorno, ma anche per un appuntamento speciale di sera. Anche in questo caso, infatti, a fare la differenza sono gli accessori.

Fonte: Amazon

Lo puoi comprare su Amazon a meno di 30 euro.

L’abito gilet per una cerimonia di giorno

Per una cerimonia di giorno, per essere eleganti, ma senza essere eccessive, l’abito corto gilet di Mango è il capo ideale. Va benissimo anche in ufficio, per una giornata di lavoro, ma può essere perfetto per eventi più importanti.

Chiuso con una serie di bottoni, accompagna il corpo e ne avvolge le forme, per chi cerca uno stile classico ma senza rinunciare a un pizzico di sensualità.

Fonte: Mango

Lo puoi comprare a meno di 30 euro sul sito di Mango cliccando questo link.

Abito corto con fantasia geometrica

Per chi ama le vibes anni Settanta, l’abito corto con fantasia geometrica è la scelta giusta. Ha le maniche lunghe ed è accollato, ma lascia le gambe in bella vista.

Dettaglio particolare, che regala carattere all’outfit, è il tessuto – cintura in vita, che rende il vestito incrociato grazie a un piccolo nodo. È il capo perfetto per una cerimonia o per un evento che si tiene di giorno e – nota aggiuntiva – non farà passare inosservate.

Fonte: Mango

Lo puoi acquistare su Mango a meno di 30 euro cliccando questo link.

Vestito bon ton: corto ed elegante

Per chi ama lo stile bon ton, l’abito corto di Zara è il classico tubino, ma con più carattere. Scollo rotondo e senza maniche, è di tessuto strutturato e leggermente sfrangiato sul punto vita. Lo si può acquistare nero, con dettagli bianchi, ma anche rosa e bianco sporco.

Fonte: Zara

Compralo sul sito di Zara a meno di 30 euro.

Abito con gonna a sbuffo

Essenziale, ma di carattere, è l’abito nero di Mango con la gonna corta a sbuffo. La parte superiore del vestito somiglia a una canotta accollata e che lascia le braccia scoperte, mentre la gonna si allarga e regala un effetto sofisticato all’intero outfit. Anche questo mini – dress è nero, per cui è facilmente combinabile con accessori colorati per regalare un look unico a chi lo indossa.

Fonte: Mango

Compralo su Mango a meno di 30 euro.

L’abito slim con la gonna attillata

Per chi ama le gonne avvolgenti, l’abito adatto rimane morbido nella parte superiore del corpo e abbraccia fianchi e gambe. Dal taglio molto semplice, si può arricchire con accessori luccicanti per essere perfetto sia come look di giorno che di sera. Adatto a ogni tipologia di cerimonia, si trova in diversi colori. La manica corta, poi, gli regala un tocco di classe.

Fonte: Amazon

Lo puoi comprare su Amazon, lo trovi a questo link a meno di 30 euro.

Vestito midi con doppio colore

Arriva poco sotto le ginocchia il vestito midi di Zara, senza maniche e con lo scollo rotondo. Ha le tasche nella parte anteriore e la gonna larga e svasata che garantisce comodità a chi lo indossa.

Bicolor nella versione cammello e bianco (ma anche in quella con la gonna verdone), viene proposto anche in nero. È la soluzione perfetta per chi cerca un outfit casual ma al tempo stesso chic.

Fonte: Zara

Lo trovi sul sito di Zara a meno di 30 euro: compralo qui.

Vestito blu leggero con le maniche a balze

Ha le maniche corte e a balze, l’abito blu (ma si trova anche in altri colori) che arriva sino al ginocchio e in tessuto morbido e leggermente elasticizzato. Abbastanza largo da risultare confortevole in ogni occasione, regala lo stile giusto a chi cerca un vestito da cerimonia corto, minimal e comodo.

Perfetto sia di giorno, sia di sera, ha un piccolo scollo a v e il collo alla coreana.

Fonte: Amazon

Compralo su Amazon a meno di 30 euro.

