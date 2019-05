editato in: da

Il tubino nero, o little black dress o la petite robe noire, è un classico dello stile, un capo dall’eleganza unica e un vero passe partout nell’armadio. Lungi dall’essere un capo noioso, può essere indossato in tanti modi diversi e non deve per forza essere messo in contesti eleganti. Ecco qui un po’ di storia su questo capo icona e qualche consiglio per abbinarlo con stile.

Il tubino nero, storia di un classico: chi l’ha inventato

Il classico dei classici non poteva che inventarlo lei, Gabrielle Chanel, la bambina che cuciva gli abiti delle bambole solo in bianco e nero perchè erano gli unici colori che aveva a disposizione, dal momento che erano scampoli degli abiti delle suore da cui è stata cresciuta. Coco Chanel lo ha reso un capo facile da portare, semplice, completamente diverso rispetto a quelli che andavano di moda all’epoca.

Il tubino nero, storia di un classico: chi l’ha portato in auge

Da un mito ad un altro: il tubino più famoso della storia del cinema? Sicuramente quello indossato da Audrey Hepburn in “Colazione da Tiffany”, abbinato ad occhialoni neri, ad un bocchino e ad una cascata di gemme al collo. Quel tubino, disegnato da Givenchy, ha segnato l’inizio di un’era in cui, con mille rivisitazioni, questo capo è diventato un vero e proprio must.

Il tubino nero, storia di un classico e consigli su come indossarlo: adattiamolo al nostro fisico

Il tubino nero è stato riproposto in mille versioni differenti. Si trova tagliato in mille modi, declinato in mille tessuti, più o meno semplice, più o meno lungo o corto. Dal momento che è un capo base nell’armadio, dobbiamo sceglierlo in modo che si armonizzi al meglio con il nostro fisico, mettendo in risalto i nostri punti di forza e mascherando quelli di debolezza.

Il tubino nero, storia di un classico e consigli su come indossarlo: sdrammatizziamolo

Dove sta scritto che il tubino deve per forza essere un capo elegantissimo? Possiamo sdrammatizzarlo con due di quelli che io considero i miei capi base: la giacca in denim e le sneakers. Un abbinamento semplicissimo per un look da tutti i giorni con uno stile effortless chic.

Il tubino nero, storia di un classico e consigli su come indossarlo: con la stringata

Se la sneaker è “troppo”, optiamo per una stringata: l’effetto chic non mancherà, ma conserveremo l’allure elegante e stiloso di questo modello.