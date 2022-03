La giacca in jeans è tua migliore amica in ogni stagione: abbinala così 😍

La giacca in denim è un capo che non può mancare nel nostro guardaroba: easy, comodissimo e adatto a sdrammatizzare anche i look più classici. Ecco qualche idea per indossarla con stile senza che ci stanchi mai!

Giacca di jeans e T-shirt stampata

La t-shirt stampata è il complemento perfetto per una giacca in denim. Potete scegliere la stampa e il colore che vi piacciono di più, ma ricordatevi, prima di acquistarne una nuova, andate a caccia di qualche pezzo vintage o second hand: le vecchie t-shirt hanno un’allure unica, che renderà altrettanto unico il vostro look! Potete completare il look con un paio di jeans, ma andrà benissimo anche un paio di pantaloni dal taglio maschile.

Giacca di jeans e gonna in pelle

Come rendere più casual e portabile una gonna in pelle? Con una giacca in denim! Una ginna in pelle rischia di essere un capo un po’ “vecchiotto”, se non viene spezzato e sdrammatizzato a dovere. Provate ad abbinarci una t-shirt basic e una borsa da giorno, magari colorata. Ai piedi potete mettere un paio di sneakers bianche o anche di Air Jordan.

Giacca in jeans per un look total denim

Il total look denim è un mix che funziona sempre! Vi basta scegliere i jeans più adatti a voi. I modelli sono tantissimi e vi permettono di spaziare, non solo tra i capi che vi valorizzano di più, ma anche tra quelli che rappresentano di più il vostro stile. Un taglio bootcut a vita alta ad esempio starà benissimo con una giacca corta in vita, che vi permetterà di allungare la figura, mentre un taglio più regular potrà essere indossato anche con un modello un po’ più lungo.

Giacca di jeans con abito stampato

Il modo migliore per sdrammatizzare un abitino stampato? Portarlo con una giacca in jeans! In questo modo potete sfruttare anche l’abito acquistato per una cerimonia o per un matrimonio e mai più rimesso perché troppo elegante. Con la giacca in denim, così come con il chiodo in pelle, avete un’alternativa che alleggerisce e rinfresca tutto il look!

A seconda della stagione, potete mettere ai piedi un paio di sneakers o di sandali a piede nudo. Non dimenticate di aggiungere un tocco di colore con uno degli accessori, come la borsa o la cintura, magari riprendendo uno dei colori dell’abito.