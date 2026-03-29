Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La giacca con cappuccio è il must della primavera

La primavera è ormai arrivata, anche se temperature sono ancora timide il nostro guardaroba non ne vuole sapere e scalpita per essere rinnovato. I cappotti e i piumini che ci hanno accompagnato nei mesi scorsi proteggendoci dalle basse temperature possono tornare sul fondo dell’armadio e fare spazio a capispalla realizzati con materiali più leggeri. Il compromesso tra giornate ancora piovose e temperature più alte sono le giacche con cappuccio.

Come sappiamo e come ci suggeriscono le tendenze, non esiste un unico modello di giacca: ci sono quelle lunghe, quelle impermeabili o quelle che strizzano l’occhio a grandi classici tornati alla ribalta come il bomber o la giacca di jeans. In poche parole i modelli che ci permetteranno di avere un outfit cool e trendy non mancano. Se a questo aggiungiamo che li possiamo comprare online senza uscire di casa ma con un catalogo infinito a portata di mouse, scegliere quello che rispecchia al meglio la nostra personalità non è affatto semplice. Sbirciando tra le tendenze dei prossimi mesi, però abbiamo individuato 12 modelli che dalle passerelle arriveranno direttamente nel nostro guardaroba così da giocare con il look.

Le giacche con cappuccio più classiche sono quelle midi

Sebbene le temperature primaverili siano più calde rispetto a quelle invernali, alcune giornate sono ancora fresche per questo le giacche con cappuccio ideali sono quelle midi, lunghe fino al ginocchio. Visto che il concetto di giacca negli ultimi anni si è ampliato tantissimo, in questo calderone possiamo includere anche i trench e la giacca da pescatore. Due grandi classici che stagione dopo stagione sono stati il punto di riferimento delle fashioniste perché si sono reinventati senza perdere il loro fascino.

Fedele alleato di un look casual chic, il trench doppiopetto con cinta in vita nella iconica nuance beige si è munito di cappuccio, un’aggiunta che lo ha reso meno serioso. A renderlo più easy poi, sono dettagli come bottoni o applicazioni, piccole innovazioni che ne fanno il capo più facile da sfoggiare in primavera.

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Di tutt’altra fattura è la giacca da pescatore con cappuccio che con il suo stile sportivo e materiali leggeri è l’incarnazione di chi vuole avere un outfit pratico, senza dimenticare lo stile. Perfetta per la mezza stagione, anche nella versione in cotone, la palette di colori è talmente ampia che tra i nostri preferiti non potevano dire di no al modello nero e a quello verde, tinte evergreen da sfruttare persino in autunno.

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Antivento e antipioggia le giacche con cappuccio ci traghettano verso l’estate

Già protagonisti prima dell’autunno e poi dell’inverno, i capispalla impermeabili li ritroviamo in primavera, in versione più leggera con l’immancabile cappuccio e con tagli perfetti per la stagione. A caratterizzare la giacca è il collo a imbuto, un dettaglio non trascurabile perché cambia totalmente la silhouette, concentrando l’attenzione sul cappuccio.

Per affrontare ogni tipologia di temperatura nella nostra lista delle giacche da indossare in primavera c’è il modello corto, ideale da sfoggiare nel tempo libero o in palestra. È il capo jolly da avere nell’armadio perché disponibile nelle tinte neutre come beige, nero e bianco che stanno bene con tutto.

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Anche la versione lunga della giacca con cappuccio antivento e antipioggia rientra tra le nostre preferite, proprio per il taglio essenziale ad alto potere coolness. Provate a indossarlo con un vestitino a fiori e un paio di sneakers e il look è servito.

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Il bomber è la giacca con cappuccio più di tendenza

La moda primaverile va a braccetto con capi presi in prestito dai decenni passati e in particolare degli anni ’90. Cosa c’era di più iconico in questo periodo? Il bomber. La giacca simbolo degli aviatori americani da tempo ha spiccato il volo per insediarsi nell’armadio femminile e uscirne ciclicamente sempre più rafforzato.

A conquistare il guardaroba delle fashioniste sono il taglio bombato e quell’aura grintosa che eleva ogni outfit. Se sei alla ricerca di praticità, la giacca bomber va arricchita con il cappuccio e se sei una purista di questo modello la versione total black è quella che una volta indossata non toglierai più.

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L’aggiunta del cappuccio va di pari passo con una rivisitazione dei materiali. La classica pelle viene sostituita da tessuti leggeri, perfetti per la primavera ma con un occhio alle clima. A conquistarci è stato quello in tessuto impermeabile con cappuccio in felpa grigia a contrasto, il capospalla più confortevole della stagione.

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Parlando di nuance invece vogliamo proporti una giacca bomber con cappuccio che si discosta dalla tradizione, ma che incarna in pieno lo spirito primaverile. Mettendo da parte la palette dei neutri, la nuance che vincerà su tutte è il giallo, una tonalità che rivisita il bomber in chiave moderna.

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La primavera chiama, la giacca di jeans con cappuccio risponde

Che primavera sarebbe senza la giacca di jeans? L’alleata della mezza stagione e la regina dei capispalla, anche quest’anno torna a deliziarci con il suo stile che ha fatto lo storia.

Un classico che attraversa indenne le stagioni perché ha un segreto rispetto agli altri capi diventati meteore: sa rinnovarsi e rimanere al passo con i tempi. Quella che era una giacca relegata unicamente al mondo casual e sportivo adesso ha un posto d’onore in ogni outfit anche con l’aggiunta del cappuccio, la vera chicca dei prossimi mesi.

Dato che siamo amanti dei classici non abbiamo resistito nell’inserire tra le giacche con cappuccio quelle vintage che hanno spopolato negli anni ’90. Il taglio regular, lungo fino ai fianchi, il collo a camicia, insieme ai bottoni logati e alle tasche applicate già bastavano a rendercele un must, poi con l’aggiunta del cappuccio di felpa sono davvero irresistibili.

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Interessante è la versione più moderna della giacca di jeans con cappuccio. In questo caso a renderla contemporanea non è il taglio, ma il colore. Al classico denim preferiamo quella nella versione verde oliva che si inserirà con naturalezza nel tuo guardaroba.

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Visto che la giacca di jeans si presta alle rivisitazioni, tra i modelli selezionati ci sono anche quelli nella versione over. Perché in fondo i tagli extra large non stancheranno mai proprio perché ci fanno sentire comfy, in particolare con l’aggiunta del cappuccio. Anche in questo caso la palette è ampia, accanto al classico denim troviamo la versione colorata che va dal rosa (quello che acquisteremo subito) al verde, al lilla fino al celeste, perché si sa la primavera è fatta di colori a cominciare proprio dal guardaroba.

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