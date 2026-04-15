Lo slip dress è l’ossessione del 2026: come lo indossano le star, da Hailey Bieber a Vittoria Ceretti
Insieme a bustier e giarrettiere, anche l'abito sottoveste ha messo la testa fuori dal cassetto dell'intimo per vivere alla luce del sole la sua natura di grande must-have. Tra le star che la tendenza ha fatto capitolare, l'ultima in ordine cronologico ad aver detto la propria in merito è Hailey Bieber: mentre il marito Justin Bieber si esibiva all'attesissimo Coachella Music Festival, a Indio la modella e imprenditrice ha attirato l'attenzione sotto il palco sfoggiandone una versione in seta damascata giallo canarino, con inserti in pizzo rosa shocking, appartenente alla collezione autunno/inverno di Dior disegnata da John Galliano nel 1998, la stessa indossata da Kate Moss nella campagna pubblicitaria di quell'anno.