Le sneakers tendenza dell’inverno 2026: come le scelgono le star, da Deva Cassel a Emily Ratajkowski
Definirla una rivoluzione streetwear non sarebbe del tutto corretto: il nuovo ruolo delle sneakers, nell’inverno 2026 alle porte, è esattamente al centro di contemporanee mise corporate-inspired. Restano la ciliegina sulla torta di tenute casual da manuale, questo è quasi scontato, ma è nell’imprevedibile — sotto a completi sartoriali, cappotti extra long e finanche gonne — che stupiscono davvero, perché effettivamente funzionano. Decenni di tacchi vertiginosi non sono bastati a fermare l’inevitabile: la moda attuale sembra essere decisa più che mai a riscrivere ogni precedente diktat, riscoperto ora non così inflessibile, per fare spazio a comodità e versatilità. Ad aderire entusiasticamente alla (contro)tendenza sono le star che, chiaramente, congedano la formalità particolarmente volentieri quando si può. Ha illustrato esaustivamente come si portano adesso le scarpe da ginnastica Deva Cassel, la quale le ha abbinate nere ad un impeccabile tailleur grigio dalla vestibilità abbondante, sdrammatizzato ulteriormente con un sensuale body dall’ampio cut out sul fianco.