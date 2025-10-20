Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Dalle palestre alle strade delle grandi capitali mondiali della moda: è questo l’interminabile tragitto che le sneakers, dal basso delle loro suole silenziose ed ergonomiche, hanno percorso. Un passo alla volta. In fin dei conti, chi ha stabilito che queste fossero irreversibilmente incasellate in quella varietà di abbigliamento etichettabile solo come sportiva? Nell’era della fluidità, sempre più tesa alla totale libertà d’espressione, ciò fa parte di tutti quei concetti da ritenersi ormai obsoleti, così le scarpe da ginnastica dell’autunno-inverno 2025/2026 non ci stanno più.

Colorate, versatili ma soprattutto ad alto tasso di glamour, le sneakers da donna stanno ora provando a dominare il panorama delle calzature di stagione. Come? Prestandosi a una moltitudine di occasioni, sì, incluse le più formali.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione urbana, una atta a scardinare ogni più antiquata tacita regola del fashion, che sta facendo traballare l’equilibrio già precario dei tacchi vertiginosi per introdurre comodità e versatilità nel guardaroba elegante. Insomma: chi bella deve apparire, davvero un po’ deve soffrire? Sembra di no, o almeno non più.

Basti pensare che le sneakers sono già riuscite a prendere piede — e letteralmente — persino sui red carpet, facendo capolino da sotto all’orlo di abiti sontuosi. Non stupisce affatto, perciò, come tutto sia partito dalle passerelle d’haute couture.

Dai modelli ispirati al mondo del calcio sino alle più lussuose versioni in suede, passando per le avanguardistiche varianti senza lacci, le scarpe da tennis attualmente popolari stanno velocemente riscrivendo dalla pedana i dettami dello stile street: erano rosa confetto le Sneakers Collapse in Re-Nylon e pelle scamosciata di Prada, con cordini neri a contrasto, mentre color Mocha Mousse ed in camoscio le tanto amate quanto odiate sneakerine di Louis Vuitton.

Esploravano ogni minima sfumatura del marrone anche le proposte, sempre in pelle scamosciata, di Miu Miu e Acne Studios, mentre le più romantiche tonalità pastello quelle di Jacquemus. Curiosi di saperne di più?

Sneakers scamosciate

Le desideratissime sneakers scamosciate in questa fredda stagione più che mai si propongono come la giusta via di mezzo tra comfort e stile: morbide, leggere e insospettabilmente facili da abbinare, queste rappresentano un gradito passe-partout da indossare ogni giorno, in città così come nel tempo libero, da mattina a sera. Per ulteriori informazioni chiedere a Gigi Hadid.

I modelli più amati del periodo vantano silhouette pulite e minimali, che strizzano l’occhio al mondo del tennis e del running, ma in chiave squisitamente retrò: dal suede naturale alle alternative trattate appositamente per resistere a umidità e usura, le abbiamo viste spesso arricchite da dettagli in mesh tecnico, pelle liscia o inserti in gomma.

La palette cromatica su cui puntare? Da Prada a Miu Miu, sono attualmente prediletti i toni neutri e terrosi, quelli tradizionali di stagione, per intenderci: si spazia dal beige al sabbia fino ad arrivare al grigio pietra, dal marrone tabacco al verde oliva fino al blu navy. Non mancano, però, nemmeno le controproposte colorate, tra color ciliegia, senape e ruggine, ad accontentare chi cerca un accento più deciso ma sempre raffinato.

Sneakers animalier

Dopo essere riapprodata su borse e capispalla di stagione, la stampa più wild di tutte si afferma anche in materia di sneakers. Oltre ad amarle in cavallino animal print, ecco l’animalier avanzare a passo svelto — felino — per aggiungere ulteriore personalità alla scarpiera. Inserti leopardati, pattern zebrati, finiture snakeskin tattili e dettagli muccati stanno trasformando le scarpe sportive in un accessorio capace di coniugare ironia e ricercatezza. Il risultato? Un’eleganza che resta sofisticata ma che intraprende la strada dell’espressività, facendosi protagonista.

Le grandi maison hanno assecondato questa tendenza con approcci differenti, ma tutti decisamente originali: Nike e Adidas hanno fatto spazio ad accenti animalier nelle loro linee più iconiche, mentre Converse ha rivisitato i suoi più storici modelli servendosi di stampe audaci.

Balenciaga e Golden Goose invece ne hanno offerto versioni ancor più ricercate, couture. Come abbinarle? Senza problemi di sorta accanto a pantaloni scuri e giacche di pelle, ma anche ad ensemble total black o semplicemente monocromatici.

Sneakers senza lacci e sneakerine

Tra le novità più controverse della stagione in corso vi è certo la sneakerina, curioso ibrido che fa incontrare — o, secondo alcuni, scontrare — la grazia delle tipiche rasoterra da étoile e la praticità delle sneakers. Trattasi di un nuovo linguaggio stilistico, un modo senz’altro originale e sino ad ora inedito per interpretare la femminilità con un approccio più contemporaneo. Forse non per tutti, ma sicuramente per Rosé delle Blackpink.

Dopo averle viste esordire in pedana grazie a prestigiosissime maison quali The Attico, Loewe, Simone Rocha, Miu Miu e Louis Vuitton, Adidas Originals, Nike e Puma hanno detto la loro sfornando versioni sportive dalle linee essenziali e aggraziate alla portata di tutti. Non sarebbe sbagliato interpretarle come una moderna rilettura delle più tradizionali Mary Jane, in fondo, una sorta di spinta a tuffarsi in un nuovo capitolo della calzatura femminile.

Perfette da indossare in città, le cosiddette ballet sneakers si fanno focus di mise che miscelano romanticismo e pragmatismo: se accostate ad abiti in lana o tailleur dal rigoroso taglio maschile regalano un contrasto decisamente chic, sotto a gonne e cappotti oversize infondono glamour senza sforzo.

Sneakers slim sole

Dopo anni di silhouette chunky e volumi esasperati le sneakers slim sole tornano protagoniste assolute dell’autunno-inverno. Si tratta di un revival in piena regola, dove la leggerezza delle iconiche linee vintage si fonde alla moderna estetica minimale. La soluzione di stile ideale, in poche parole, per chi è all’instancabile ricerca di versatilità.

A soddisfare questa esigenza ci hanno pensato brand come Dries Van Noten o Adidas, attraverso modelli intramontabili quali le SL 72, le Spezial e le Samba, ma stravolgendo per sempre la loro anima sportiva grazie ad un design tra l’accattivante e l’essenziale che si abbina facilmente a qualsivoglia outfit.

Vincenti se indossate in combo a jeans e cappotti sartoriali, queste perfette sintesi di passato e futuro sanno stupire anche sotto a gonne midi e blazer oversize per un look dall’irresistibile allure effortless-chic.

Sneakers colorate

Colori cupi per l’autunno/inverno? Dimentichiamoli, e prepariamoci piuttosto a fare spazio a tonalità bold e vibranti. Che sarà una fredda stagione atipica ormai lo sappiamo, scandita da (almeno apparenti) contraddizioni di stile e massimalismi vari, quello che ancora ci sfuggiva, però, è che persino le sneakers in voga punteranno su nuances vivaci e decise, dal rosso fuoco a quello ciliegia, dal blu elettrico al giallo lime, dal rosa al verde evidenziatore, catalizzando ogni sguardo attorno. Lo sa bene, invece, Alex Consani.

Ma niente paura, allo stesso modo continuano a sedurre le cromie naturali, i toni della terra: dal mocha al taupe davvero nessuno manca all’appello, esaudendo il desiderio di coloro che portano strenuamente avanti l’idea del lusso sussurrato.

Tra i brand che hanno abbracciato questa moda è doveroso citare New Balance, con i suoi modelli in rosso e blu, Nike e Adidas, con proposte audaci che giocano di contrasti cromatici, e Jacquemus, che ne ha esplorato il lato più soft attraverso sneakers in suede nelle più calde sfumature del marrone.

