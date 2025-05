Non è sneakers, non è ballerina. L'iconica rasoterra da ètoile incontra la praticità delle scarpe da ginnastica per la primavera/estate 2025, dando vita ad un perfetto ibrido: svelate le 5 sneakerine a cui non puoi proprio rinunciare

Sneakers? Ballerine? Questo è attualmente il più diffuso fashion dilemma. A quali scarpe affidare l’arduo compito di tenere comodi i nostri piedi, al fronte di un panorama tendenze tanto ricco, può rivelarsi una decisione assai complicata. Ma perché scegliere, quando si possono indossare entrambe?

Sneakerina mania: fashion identikit delle “ugly shoes” della primavera/estate 2025

Come una perfetta sinfonia di gorp– e balletcore, la favorita tra le scarpe di tendenza questa primavera/estate 2025 si chiama sneakerina, nome d’arte a fornire un’identità precisa a quell’ibrido tra sneakers e ballerine in ascesa nello scenario moda già da un paio di stagioni.

Appendice ultima della controversa sottocategoria delle cosiddette ugly shoes, parliamo di una tipologia di calzatura che, come ogni altro elemento di gran carattere del resto, sta dividendo in fazioni antagoniste gli appassionati del settore.

Note al mondo anche con il titolo di ballet sneakers, queste bizzarre, con le loro suole tecniche e a tratti massicce accostate all’intramontabile allure vezzosa tipica delle rasoterra da ètoile, rientrerebbero in quella casella a comprendere Crocs col tacco, mocassini/ginniche ribattezzate “snoafers” e sandali ortopedici ad incarnare il nuovo chic estivo. Benché si tratti di un gusto divisivo, e questo è innegabile, al proposito Google registra un aumento di ricerche del 78%. A rafforzarne la crescente popolarità ovviamente, sono poi le celebrities, impegnatissime nel costellare lo street style delle proprie interpretazioni sul tema.

Non si può negare: sono in molti a chiedersi il perché di tanto successo. La verità è che questa ambigua scarpa flat, a mettere d’accordo due anime completamente diverse, alla comodità dei tessuti tecnici e delle suole performanti unisce un pizzico di romanticismo e femminilità che in qualche modo affascina. Senza contare che, perfetta per essere indossata senza problemi dal mattino alla sera, essa ha dalla sua anche una spiccata versatilità.

A forgiarla per prima quest’anno tra le grandi maison è stata Louis Vuitton, combinando lo stile dinamico della sneaker all’eleganza femminile della ballerina, in una silhouette moderna a conferire a qualsivoglia mise un tocco raffinato e originale. Con l’emblematico Monogram Flower impresso sulla suola flessibile, si è vista la così chiamata LV Sneakerina sorgere in passerella in un carosello di tinte vibranti di soffice pelle d’agnello.

Ma facciamo un doveroso passo indietro: in origine, le polarizzanti ballet sneakers sono invero comparse in pedana da Simone Rocha, nel lontano 2020. È stata proprio la celebre designer irlandese a proporle in vesti inedite, come degno accompagnamento di imponenti abiti di stampo vittoriano dalle maniche rigonfie, insieme a calze floreali, accessoriate di suola platform dentellata e doppi cinturini ad abbracciare il collo del piede.

Da lì, il resto è storia: si è visto comparire qua e là un susseguirsi di rivisitazioni, a mostrarle plasmate secondo il linguaggio riconoscibile di ogni brand le maneggiasse, come dimostrano le Miu Miu Gymnasium e le The Attico Floor 01. Creazioni uniche e fantasiose, divenute con l’avanzare del tempo un vero e proprio marchio di fabbrica da riproporre in versione aggiornata stagione dopo stagione.

Le più desiderate? Senza dubbio le Puma Speedcat Ballet, ossia la versione ballerina delle sneakers cult del momento, riproposte nuovamente in una recente e speciale collaborazione con Voo Store.

Solo seconde a loro, poi, troviamo le Taekwondo di Adidas Originals, rilanciate nella variante Mei Ballet. Richiamando la silhouette storica della scarpa dei primi anni Duemila, queste ballerine d’avanguardia presentano tre lacci di lunghezza diversa per offrire a chi le indossa versatilità sia nello stile che nelle opzioni di allacciatura. Realizzate in morbida pelle, queste sono provviste di una robusta suola in gomma ad assicurare un grip ottimale.

Insomma, una volta vinta l’iniziale – e del tutto comprensibile – ritrosia, scegliere quali sneakerine far entrare per prime nella propria scarpiera potrebbe risultare complicato. Ma non vi è nulla da temere, la soluzione risiede nelle prossime righe.

Ballerine o sneakers? Entrambe: le 5 sneakerine da non perdere questa stagione

Se avevamo accolto il clamoroso ritorno delle ballerine un anno fa, entusiaste all’idea di poterci sentire anche solo per qualche momento la leggiadra protagonista de Il Lago dei cigni di Čajkovskij in borghese, è stata con gioia ancor più grande che abbiamo appreso la notizia dell’arrivo di rasoterra accessoriate di comodissima suola chunky, proprio come quella delle scarpe da ginnastica. Con l’animo di una ugly shoes da manuale, la sneakerina non vanta certo il medesimo fascino della flat Repetto, ma si rifà senza dubbio in quanto a praticità.

Basti pensare che alcune di loro sono addirittura parte integrante della cultura delle corse: è il caso delle Puma Speedcat Ballet – ambitissime tra le fashion addicted – nate come calzature ignifughe per la Formula 1, e passate nel corso dei decenni dalle piste di Monaco alle strade delle capitali globali della moda. Perché tutte le vogliono? Forse perché coniugano l’eleganza del balletto al DNA originale dello sport, con la loro iconica tomaia metallizzata e le fasce elastiche ad assicurare una calzata aderente.

Di fronte alla rapidissima diffusione della tendenza sulle passerelle d’haute couture l’universo del fast fashion non è certo rimasto a guardare: alternative egualmente insolite ma nettamente più economiche delle ballet shoes versione luxury sono proposte dai brand accessibili più conosciuti e amati, Zara su tutti.

In lucidissima vernice come quelle di Simone Rocha, caratterizzate da impunture a contrasto e chiusura a strap o, ancora, in declinazioni vivaci, in totale armonia con i colori moda attualmente in vigore, si trovano sul mercato sneakerine di ogni tipo.

Sulla medesima scia, persino Decathlon ne ha sfornate un paio sull’impronta dei modelli sportivi più celebri e ricercati.

Assolutamente perfette accanto ad uno di quei vaporosi tutù comparsi nel panorama moda durante i passati mesi invernali, non è poi affatto raro trovare in bella vista sulle vetrine sneakers ispirate al mondo della danza, rosa confetto ed accessoriate di graziosi lacci in raso.

