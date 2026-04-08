La combo tra sneakers e ballerine ha dato vita alle sneakerine, le calzature da alcuni definite ugly shoes, ma che in poco tempo hanno conquistato influencer e celebs

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Getty Images Le sneakerine sono le scarpe flat più comode e di tendenza

Dopo aver superato i confini del palcoscenico, le ballerine sono approdate ai nostri piedi diventando la calzatura flat più comoda e di cui non riusciamo proprio a stancarci. Il merito non è solo della loro praticità, ma della capacità di rinnovarsi e cambiare forma per adattarsi alle nostre esigenze.

Tra i mix & match più riusciti c’è quello con le décolleté che ci ha regalato le slingback, senza dimenticare la combo ballerine e Mary Jane che ha dato vita a una scarpa easy e un po’ retrò. Ma questa primavera la moda ha deciso di stupirci e di portare alla ribalta un modello che avevamo intravisto qualche stagione fa e che molte di noi hanno voluto dimenticare, ma invano: le sneakerine. Il merito, o la colpa, è di celebs e influencer come Emily Ratajkowski e Iris Law che hanno voluto eleggere questa calzatura a metà tra ballerina e sneakers tra le loro preferite.

Quando le celebs chiamano, i brand rispondono e molti non si sono fatti trovare impreparati tanto che hanno aggiunto al loro catalogo le sneakerine che puoi avere anche tu e sfoggiare in ogni occasione.

Perché le sneakerine sono diventate un must

Considerate ugly shoes, nonostante questo nomignolo poco lusinghiero e design che possono fare storcere il naso a molti, le sneakerine sono diventate le scarpe più popolari della primavera. Il punto di forza della calzatura che è a metà tra ballerina e sneakers è proprio la comodità. A differenza delle classiche ballerine dalla suola extra flat, queste hanno un rialzo pensato proprio per permetterti di indossarle da mattina a sera senza provare una sensazione di stanchezza e affaticamento alle gambe. Inoltre, anche se si tratta di pochi centimetri riescono a slanciare la figura perché ti regalano un piccolo rialzo extra.

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Visto che la moda non ne ha mai abbastanza di mix & match, non si è limitata a combinare solo le ballerine con le sneakers, ma ha voluto aggiungere un design extra. Molte infatti ricordano la versione sportiva delle Mary Jane perché presentano uno o due cinturini elastici. Un dettaglio che ha conquistato ulteriormente le celebs, perché la calzatura non è più una scarpa sportiva, ma ha un design elegante senza sacrificare la comodità della scarpa sportiva. Una combo di cui è impossibile non innamorarsi.

Le sneakerine sono perfette in ogni occasione

Lo abbiamo visto con le sneakers, poi con le ballerine: ormai le scarpe non sono più relegate a un solo contesto ma superano i confini dello stile casual o sportivo per essere indossate praticamente con tutto. Lo stesso è successo alle sneakerine che grazie ai colori neutri o alle stampe vivaci ti garantiscono infinite opzioni che si adattano ai tuoi gusti, ma anche alle diverse occasioni.

Bellissime nella versione total black, potete abbinarle a un pantalone palazzo o sartoriale e a un blazer per realizzare il perfetto look da ufficio. Poi se vuoi rendere più grintoso l’outfit il nostro consiglio è di scegliere un colore a contrasto che si faccia notare.

Con il loro stile sporty chic, poi le sneakerine sono ideali per il tempo libero. In questo caso vi basterà abbinarle a un paio di jeans o a un pantalone cropped e completare il look con un maglioncino o una t-shirt nelle giornate più calde: avrete il perfetto outfit casual.

La primavera è la stagione in cui non vediamo l’ora di indossare gonne e vestiti, per farlo in totale comodità potete indossare le sneakerine con doppio cinturino. Ideali con una gonna lunga o un vestito mini o midi a fiori, daranno un tocco romantico ma easy al vostro outfit.

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8 sneakerine colorate e confortevoli da avere questa primavera

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