Le sneakers sono le scarpe comode che si adattano a ogni piede e impegno e quelle traspiranti sono il modello leggero, perfetto per le giornate più calde

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Le Skechers traspiranti sono le scarpe must dell'estate

Non c’è stagione dell’anno in cui le sneakers non facciano parte del nostro guardaroba. Alla base di abbinamenti che vanno a valorizzare qualsiasi outfit, ci fanno sentire bene e comode, ancora di più quando inizia l’estate o abbiamo in programma una vacanza. Ci permettono di macinare chilometri e comunque non sentire le gambe particolarmente stanche. A volte le temperature sono talmente tanto alte che pensare di indossare una scarpa chiusa ci fa preferire i sandali o le ballerine che di certo non hanno lo stesso comfort delle sneakers.

I piedi potrebbero iniziare a sudare e di conseguenza farci sentire a disagio. Per non sacrificare la comodità a favore di una scarpa leggera, ci sono le sneakers traspiranti realizzate in materiali innovativi e con un design che favorisce la circolazione interna dell’aria mantenendo i piedi asciutti. Quando si parla di comodità non possiamo non pensare alla Skechers che abbiamo l’opportunità di inserire nella lista delle sneakers traspiranti e leggere come una nuvola da mettere in valigia perché esistono modelli per ogni gusto.

Le Skechers Arch Fit sono le sneakers traspiranti

Sono uno dei modelli più apprezzati del catalogo: le Arch fit sono super confortevoli e realizzate in rete mesh di alta qualità. Anche dopo una lunga giornata o una passeggiata intensa sentirai il piede asciutto e fresco perché sono pensate per favorire la circolazione dell’aria. Inoltre, una volta arrivati a casa il plantare estraibile può essere tolto e lavato così da avere la scarpa sempre pulita.

Skechers Arch Fit Big Le Skechers realizzate in rete di mesh

Traspiranti e facili da indossare le Skechers Summits

Se preferisci qualcosa di più sportivo da sfruttare durante una camminata, un modello traspirante è la Skechers Summits in morbido tessuto geo mesh e lacci elasticizzati. Queste sneakers slip-on sono facili da indossare come se fossero delle ballerine, allontaneranno la sensazione di piede bagnato offrendo il massimo del comfort grazie alla soletta in memory foam.

Skechers Summits Le Skechers traspiranti blu

La linea include tantissimi colori adatti per ogni situazione, quelli neutri come il nero, bianco o blu sono i più gettonati da indossare con un paio di jeans. Oltre a queste nuance evergreen ci sono anche quelle come il rosa che danno un tocco femminile al vostro guardaroba e sono super cute.

Skechers Summits Le Skechers traspiranti dal design femminile

Comodità e piedi asciutti con le Skechers Skech-Lite PRO 2.0

Hanno un design che le rende perfette per un look casual, ma stanno bene anche con un vestito a fiori: le Skechers Skech-Lite PRO 2.0 hanno una tomaia in mesh ingegnerizzato super leggero e traspirante. Se poi aggiungi l’intersuola Skech-Lite ammortizzante e la soletta Air-Cooled Memory Foam avrai una scarpa comoda e che assicurerà il circolo dell’aria nella scarpa.

Offerta Skechers Skech-Lite PRO 2.0 Le Skechers traspiranti dal design casual

Lo stile sportivo delle Skechers Bobs Squad Caos

In primavera ed estate è piacevole fare sport all’aperto, ma con il caldo si tende a sudare ancora di più per questo siamo alla ricerca di una scarpa di qualità, ma che mantenga il piede asciutto e protetto. Le Skechers Bobs Squad Caos accontentano tutti i tuoi desideri grazie al materiale vegano e traspirante. Il design Slip-ins e Heel Pillow facilita la calzata e mantiene il tallone in posizione per correre in totale sicurezza.

Offerta Skechers Bobs Squad Caos Le Skechers traspiranti per gli sportivi

Skechers Edgeride Power Flow per chi è sempre in movimento

Le sneakers ci aiutano ad affrontare diversi impegni nel corso della giornata senza sentirci stanchi, ma se sei una persona sempre in movimento e hai bisogno di una scarpa che ti accompagni per diverse ore con la sensazione del piede costantemente asciutto, le Skechers Edgeride Power Flow sono progettate proprio per te. Il loro design leggero e animalista le rende versatili, mentre la soletta in memory foam assicura un comfort eccezionale e dona una sensazione di leggerezza per tutto il giorno.

Skechers Edgeride Power Flow Le Skechers traspiranti e leggere

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