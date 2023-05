Come togliere le macchie di attack

Fonte: iStock Come rimuovere le macchie di attack

L’attack è una delle più famose colle in commercio, utile per lavoretti di modellismo e bricolage: è un vero alleato in casa, dal momento che permette di riparare quasi tutto in pochi istanti. Si asciuga infatti molto rapidamente, ed è davvero resistente. Proprio per questo motivo, però, ogni piccolo incidente con questa colla può rivelarsi difficile da rimediare: una goccia che cade a terra o sui vestiti si trasforma velocemente in una macchia che rimuovere sembra quasi impossibile. Per fortuna ci sono diversi rimedi, sia professionali che casalinghi, ottimi per recuperare la situazione. Ecco tutte le soluzioni per togliere le macchie di attack.

Macchie di attack, cosa fare

Se amate il fai da te, sicuramente avrete in casa almeno un tubetto di attack: questa colla cianoacrilica è in grado di tenere insieme una grandissima varietà di materiali, è super resistente e asciuga in un lampo. Se ve ne cade una goccia, però, dovrete essere rapidissimi a toglierla per non rischiare di lasciare una brutta macchia su tessuti e superfici. Infatti, in pochi secondi l’attack si solidifica e diventa difficile da rimuovere. Per questo motivo bisognerebbe prendere tutte le precauzioni utili ad evitare incidenti: usate sempre dei guanti usa e getta, coprite bene il pavimento e le superfici dove state lavorando e non lasciate a portata di mano oggetti che potrebbero sporcarsi.

Se stavate andando di fretta o, nonostante tutti questi accorgimenti, avete comunque combinato un piccolo guaio, nessuna paura: agite in fretta per evitare di lasciare spiacevoli aloni. Potete usare un batuffolo di cotone intriso di olio extravergine d’oliva da strofinare sulla colla ancora fresca, per cercare di rimuoverne ogni residuo. A volte, tuttavia, vi accorgete del danno solo quando è ormai troppo tardi per intervenire. Se l’attack si è già asciugato, non date per scontato che la superficie macchiata sia irrimediabilmente rovinata. Provate questi rimedi utilissimi per togliere le macchie di colla, anche quelle più ostinate.

Togliere le macchie di attack dai tessuti

Uno degli incidenti più comuni riguarda i vestiti: è facilissimo, mentre si maneggia l’attack, farne cadere qualche goccia sui pantaloni o sulla maglia che state indossando. A meno che non si tratti di indumenti “da battaglia”, che utilizzate proprio in queste occasioni e che quindi possono tranquillamente rimanere macchiati, probabilmente vorrete cercare di eliminare la colla ed evitare che sul tessuto rimanga l’alone. Come fare? Ci sono diverse soluzioni che potete provare.

Se il capo rovinato è di tessuto bianco o è particolarmente resistente, potete usare un solvente: queste sostanze vanno a sciogliere i legami formati dalla colla, rendendo facilissimo eliminare la macchia. Ci sono quelli professionali come la trielina o la trementina, entrambi comunemente reperibili in ferramenta, o il classico “scollatutto” che può rivelarsi utile in molteplici occasioni. Ma potete usare anche un solvente casalingo, di quelli che praticamente tutti hanno già in casa: l’acetone, ad esempio, è un’ottima soluzione non solo per le macchie di smalto.

In caso di tessuto colorato, meglio optare per un rimedio meno aggressivo. In una ciotola, mescolate del sapone di Marsiglia con un po’ di alcol. Immergetevi un batuffolo di cotone e strofinatelo sulla macchia con delicatezza, sino a rimuovere ogni traccia di colla. Infine, completate il tutto con un normale lavaggio in lavatrice, seguendo le istruzioni riportate sull’etichetta del vestito. E se invece l’attack è caduto su un capo delicato? Provate con lo shock termico: chiudete l’indumento in un sacchetto di plastica, lasciatelo per qualche ora nel freezer e poi togliete la macchia grattandola via con una limetta o un coltellino.

Questo metodo funziona anche seguendo il principio opposto: sistemate il capo sull’asse da stiro con la macchia rivolta verso il basso, avendo cura di metterci sotto un foglio di carta assorbente o un comune sacchetto di carta, come quelli in cui viene venduto il pane. Ora passate sul retro del tessuto il ferro da stiro alla massima potenza consentita in etichetta, finché la colla, sciogliendosi, non vada ad attaccarsi alla carta sottostante. Sia che usiate il freddo o il caldo, al termine della procedura mettete il vestito in lavatrice per dire addio anche al più piccolo alone.

Togliere le macchie di attack dalle superfici

Riuscire ad eliminare le macchie di attack dalle superfici non è difficile, basta solo conoscere i rimedi giusti per ogni situazione. Se ve ne è caduta qualche goccia sul pavimento in gres o in piastrelle di ceramica, dovrete solamente usare un coltellino per grattarle via. Nel caso del legno, bisogna agire più delicatamente: potete provare a strofinare sulla macchia un batuffolo intriso d’olio d’oliva, così da ammorbidire i legami della colla, e poi rimuoverla con una limetta. In alternativa, potete usare dell’acquaragia, un po’ di trementina o l’acetone: i solventi sono davvero utili per togliere l’attack da quasi tutte le superfici.

Se ad essersi macchiato è un oggetto in ferro o in altro metallo, applicate uno strato sottile di acetone e lasciate agire per circa 15 minuti, quindi strofinate con un vecchio straccio per rimuovere la colla residua. Con il vetro è molto più facile: essendo una superficie rigida e resistente, non dovrete far altro che usare la lama di un coltello per staccare la macchia di attack, ed eventualmente un batuffolo di cotone intriso di acetone per eliminare le ultime tracce. Per la plastica ci sono moltissimi rimedi: dall’acqua bollente all’acetone, passando per l’olio d’oliva, il latte detergente e la benzina, potete provare la soluzione che vi sembra più adatta.

Togliere le macchie di attack dalle mani

Infine, vediamo come togliere le macchie di attack dalle mani: è inevitabile, per quanta attenzione ci mettiate, una goccia finirà sicuramente sulla vostra pelle. Resistete alla tentazione di sfregare la zona interessata, perché potreste peggiorare la situazione. Il rimedio giusto è un batuffolo di cotone immerso in olio d’oliva: strofinatelo nel punto in cui vi è caduta la colla e lasciate agire per qualche minuto, in modo da ammorbidire la macchia. Per agevolare ancora di più la rimozione della colla, immergete la mano in una bacinella d’acqua ben calda e lasciatela per circa mezz’ora. Alla fine, non vi resta che sfregare una pietra pomice o una limetta per unghie dove sono rimasti dei residui.