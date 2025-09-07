Macchie di resina, come toglierle dagli zaini senza che restino aloni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Appiccicosa e difficile da individuare, la resina è un nemico per gli zaini che finisce, inevitabilmente, per sporcare. Le macchie di resina sono difficili da togliere e particolarmente persistenti, soprattutto quando vengono scoperte da studenti o mamme dopo giorni, dunque quando sono già secche e ostinate. L’errore più comune di solito è quello di bagnare con l’acqua la macchia oppure mettere direttamente in lavatrice lo zaino, in questo modo infatti non si otterranno risultati. Pochi sanno che la resina non è solubile, ma a contatto con l’acqua e con alte temperature diviene – al contrario – quasi indelebile. Cosa fare dunque? Per fortuna esistono metodi e soluzioni efficaci che consentono di ottenere buoni risultati, ripulendo dagli zaini le macchie di resina.

Come togliere le macchie di resina dagli zaini

Se lo zaino è in cotone bianco togliere le macchie di resina sarà semplicissimo. Il consiglio in questo caso è quello di agire localmente sulla macchia, utilizzando della trementina. Si tratta di un solvente vegetale che viene realizzato proprio a partire dalla resina. In questo caso puoi utilizzare pure l’alcool a 90°: bagna un batuffolo di cotone con la sostanza e strofinalo sulla macchia direttamente sino a quando non l’avrai rimossa del tutto.

Lo zaino è in cotone colorato? Allora dovrai seguire alcuni accorgimenti per evitare che i colori possano sbiadire nell’area della macchia. Prima di tutto lava la zona con sapone di Marsiglia e poca acqua, poi cerca di girare lo zaino al rovescio. Dunque bagna un batuffolo con una soluzione formata da tre parti di alcool a 90° e una parte di trementina. Lascia agire questo composto per circa quindici minuti, poi risciacqua con dell’acqua calda.

In caso di tessuto sintetico sfrutta il potere dell’olio d’oliva. Mettine una piccola quantità sulla macchia, strofina leggermente e lascia assorbire. Poi tampona l’area con del borotalco, lasciando in posa per un’ora. A questo punto potrai realizzare il lavaggio a secco dello zaino, risciacquandolo con dell’acqua calda.

Le macchie di resina si possono eliminare in modo efficace anche su tessuti più delicati come la seta oppure la lana. In questo caso puoi utilizzare la trementina, bagnando un batuffolo in cotone e strofinandolo sulla macchia. Concludi con il lavaggio a mano usando acqua tiepida e un sapone delicato. Lo zaino è in jeans? Per rimuovere la resina puoi usare un cubetto di ghiaccio da applicare sulla zona sporca, poi sciacqua con sapone e acqua.

Gli errori da non commettere per eliminare macchie di resina

Per togliere la resina è essenziale fare attenzione a non commettere alcuni errori. Prima di tutto ricordati di leggere con attenzione l’etichetta del prodotto. Cerca di capire qual è il tessuto dello zaino e il lavaggio consigliato. Alcuni tessuti infatti richiedono dei trattamenti particolari. Le macchie di resina sono piccole? Allora evita di spalmarle e diffonderle ovunque, piuttosto agisci in modo locale utilizzando un cotton fioc imbevuto con una fra le sostanze sciogli-macchia consigliate. Hai paura di rovinare lo zaino? Non agire subito, ma effettua una piccola prova in un angolino nascosto, in questo modo ti assicurerai che non si danneggi.

Come lavare lo zaino

In generale sarebbe meglio lavare almeno una volta a settimana lo zaino per averlo sempre pulito e in ordine, soprattutto se si tratta di un accessorio che viene utilizzato a scuola o all’università, dunque esposto alle intemperie e allo sporco. Solitamente gli zaini di scuola si possono mettere tranquillamente in lavatrice, alcuni però presentano finiture estetiche, disegni o colori che richiedono un lavaggio a mano.

Per prima cosa svuota lo zaino, assicurandoti che all’interno oppure nelle tasche non ci siano degli oggetti. Spazzola la superficie dello zaino, eliminando lo sporco incrostato, poi apri le cerniere e capovolgilo per far uscire possibili briciole o lo sporco. Prima di effettuare un lavaggio vero e proprio ricordati di pre-trattare le macchie presenti sul tessuto. Per farlo usa del ghiaccio, ti consentirà di seccare la sporcizia per poi grattarla via. In alternativa puoi trattare le macchie usando una miscela di sapone di Marsiglia e acqua tiepida. Nel caso di macchie particolarmente difficili puoi strofinarle usando una spazzola con setole morbide da biancheria.

A questo punto metti lo zaino in un sacco specifico per il bucato oppure all’interno di una vecchia federa. In questo modo riuscirai a evitare che le cerniere e le cinghie possano incastrarsi durante il lavaggio nel cestello della lavatrice. Realizza un lavaggio con acqua fredda e a bassa temperatura, scegliendo un detergente delicato. Imposta la centrifuga, se necessario, assicurandoti che sia poco aggressiva.

Dopo aver terminato il lavaggio non ti resterà che mettere lo zaino ad asciugare in una zona luminosa e all’aria aperta. Assicurati che non sia in pieno sole, in questo modo riuscirai a proteggere i colori dello zaino. In questa fase assicurati di lasciare aperte le cerniere, consentendo allo zaino di asciugarsi in modo corretto ed evitando la formazione di muffe.