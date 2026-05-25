La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui pronti a una nuova avventura: i piani per l’estate

Si pensava a uno stop e invece no: Gerry Scotti e Samira Lui saranno in onda con "La Ruota della Fortuna" per tutta l’estate

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IPA Samira Lui

Gerry Scotti e Samira Lui, nella serata di lunedì 25 maggio 2026, entrano nello studio de La Ruota della Fortuna forti di un nuovo, inaspettato successo. I vertici Mediaset hanno infatti riconfermato i due conduttori, che resteranno ben saldi nell’access time di Canale 5 per tutti i mesi a venire, estate compresa. Nessuno stop vacanziero per il game show più amato della tv, che andrà in onda tutti i giorni anche nei caldi mesi di luglio e agosto.

Mediaset punta tutto su Gerry Scotti e Samira Lui

Mediaset ha svelato i palinsesti per l’estate 2026. Le notizie più eclatanti sono due: addio a Belen Rodriguez a L’isola dei famosi e bentornati, anzi ben rimasti, a Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna. Le voci più recenti a riguardo prevedevano uno stop estivo per il game show di Canale 5 che, a partire da fine giugno, avrebbe dovuto cedere il posto a Max Giusti con il suo The Wall. E invece no, la coppia d’oro del Biscione continuerà a tenere compagnia agli italiani per tutta l’estate, luglio e agosto compresi, dal lunedì alla domenica senza sosta.

Mediaset punta dunque alla stabilità e, in un periodo complesso per gli ascolti, sceglie di affidarsi al suo prodotto di maggior successo. Nonostante qualche alto e basso Auditel, La Ruota della Fortuna continua infatti a dimostrarsi una delle trasmissioni più seguite della tv attuale. A cambiare, però, sarà il rivale. A differenza di Scotti, Stefano De Martino si godrà le vacanze e al posto di Affari Tuoi, su Rai 1 arriverà la versione estiva de L’Eredità, con la conduzione di Marco Liorni.

La scelta è comprensibile, squadra vincente non si cambia si dice. Il rischio, tuttavia, è quello della sovraesposizione. Andare in onda tutte le sere, per tutto l’anno, in qualsiasi circostanza, senza cambiare mai (esclusa qualche piccola e non così rilevante novità alle dinamiche di gioco) potrebbe portare il pubblico, per adesso così fedele, ad annoiarsi. E se Samira Lui è ancora una presenza fresca, Gerry Scotti – in onda continuativamente anche con Chi vuole essere milionario – è un volto decisamente familiare, forse persino troppo.

A La Ruota della Fortuna manca solo un campione

Di conduttori ce n’è ben due. C’è la bellezza di Samira Lui e l’esperienza di Gerry Scotti. C’è la scenografia da sogno e la band dal vivo, non mancano neppure le carovane di fan in arrivo da tutta Italia. L’unica cosa che manca a questa nuova edizione de La Ruota Fortuna è un campione in grado di restare, qualcuno in grado di vincere e poi continuare a farlo puntata dopo puntata, guadagnandosi l’affetto degli spettatori e lasciando che chi guarda da casa lo accompagni in un’avventura duratura.

Che possa essere il simpatico Simone ad assumersi questa responsabilità? I presupposti non mancano. Il giovane che arriva accompagnato dall’identico fratello gemello, riesce a scalzare la rivale Carlotta, accumulado un bottino di 17.400€ nel corso della partita. E non solo, Simone è tra i poi ad essere riuscito ad afferrare il tanto ambito jackpot, la somma custodita all’interno del maialino e che, oggi, gli è valsa ben 54.500€. Con due risposte indovinate su tre nella manche finale della ruota delle meraviglie il nuovo campione, pur dovendo rinunciare all’automobile, guadagna in totale più di 70mila euro.

Che sia proprio lui colui che riuscirà, finalmente, a offrire al pubblico un campione duraturo? Noi facciamo il tifo.