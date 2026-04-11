Pietro Delle Piane, che lavoro fa l’ex di Antonella Elia

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ansa Pietro Delle Piane, che lavoro fa

Il nome di Pietro Delle Piane è rimbalzato per anni tra televisione e cronaca rosa, spesso accostato a quello di Antonella Elia.

I due hanno infatti vissuto una relazione amorosa piuttosto travagliata. Ma dietro l’esposizione mediatica legata alla sua vita sentimentale, c’è un percorso lavorativo che lo lega al mondo dello spettacolo. Resta quindi la curiosità: che lavoro fa davvero Pietro Delle Piane?

Pietro Delle Piane, che lavoro fa

Pietro Delle Piane è nato il 21 maggio 1974 a Cosenza. Il suo è un nome d’arte, anche se non si discosta molto da quello all’anagrafe: Pietro Le Piane.

Il suo percorso professionale si intreccia fin da subito con il mondo dello spettacolo. Lavora principalmente come attore e doppiatore. Dopo gli studi in Giurisprudenza e il trasferimento a Roma, si forma nel mondo della recitazione e inizia il suo percorso tra teatro, cinema e televisione.

Nel corso della carriera ha preso parte a diversi film e serie tv, spesso con ruoli secondari, tra cui Distretto di Polizia, Carabinieri 7, Un posto al sole e Il Commissario Montalbano, oltre a numerose produzioni teatrali.

La notorietà televisiva è arrivata però molto più tardi: è nel 2020 che il suo nome diventa familiare al grande pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island insieme ad Antonella Elia: un viaggio in cui il pubblico ha potuto conoscere la loro storia e, soprattutto, i loro problemi di coppia.

Da lì, tra ospitate e apparizioni televisive legate anche al mondo dei reality e del gossip, la sua presenza mediatica si è rafforzata portandolo a essere riconosciuto non solo come attore, ma anche come volto televisivo.

Pietro Delle Piane, la storia d’amore con Antonella Elia

Quella tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia è stata una relazione lunga e tutt’altro che lineare, fatta di alti e bassi e spesso sotto i riflettori. I due si sono conosciuti nel 2018 e hanno iniziato a frequentarsi poco dopo, attirando fin da subito l’attenzione del pubblico e del mondo del gossip.

La loro storia è diventata ancora più mediatica nel 2020, quando hanno deciso di partecipare insieme a Temptation Island. All’epoca stavano insieme da circa un anno e volevano mettere alla prova il loro rapporto, ma il percorso nel reality si è rivelato tutt’altro che semplice.

Complici diverse gelosie, tensioni e momenti molto discussi, la relazione ha mostrato tutte le sue fragilità: durante il programma, infatti, Delle Piane si è avvicinato a una delle tentatrici. Una mossa che ha acceso inevitabilmente scontri e dichiarazioni forti che hanno segnato profondamente la coppia.

Dopo il falò di confronto finale, i due si sono lasciati, salvo poi tornare insieme nei mesi successivi, dando il via a una relazione fatta comunque di continui tira e molla.

Nel tempo non sono mancate nemmeno le proposte di matrimonio, arrivate in più occasioni e segno di un legame intenso ma allo stesso tempo particolarmente instabile. Nel 2025, la coppia si è lasciata ufficialmente ancora una volta: una rottura che, nonostante appaia definitiva, continua a far parlare il pubblico e, ovviamente, anche i due diretti interessati.