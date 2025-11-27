Antonella Elia, Pietro Delle Piane replica su Instagram: “Pura invenzione”

IPA Duro botta e risposta tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Antonella Elia, ospite ancora una volta a La Volta Buona, ha risposto alle dichiarazioni di Pietro Delle Piane. La coppia, insieme da quasi 7 anni, sta vivendo un momento piuttosto turbolento e la faida non accenna a spegnersi. Dapprima lei ha dichiarato di aver chiuso la relazione rinunciando al matrimonio, lui poi ha risposto negando tutto e, infine, le parole della showgirl su Rai 1: “È una barzelletta”. Delle Piane ha immediatamente replicato su Instagram e la situazione sembra tutt’altro che risolta.

Le parole di Antonella Elia a La Volta Buona

Antonella Elia è tornata là dove tutto era iniziato. Proprio nello studio de La Volta Buona, aveva lasciato di stucco Caterina Balivo e i presenti, affermando di essersi allontanata dal compagno. Eppure fino a pochissimo tempo prima si parlava di matrimonio, con tanto di location già decisa.

Nessuna crisi, almeno così aveva lasciato intendere al principio, per poi cambiare rotta. Quelle dichiarazioni della showgirl avevano colpito duramente Pietro Dalle Piane che, approfittando di un’intervista rilasciata a Monica Setta, aveva risposto:

“Mi ha lasciato senza una spiegazione. Stavamo progettando le nozze e dall’oggi al domani è sparita. Ma al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre”.

È a questo punto che la Elia ha deciso di smentire il compagno (o dovremmo chiamarlo ex?), ancora nel salotto di Caterina Balivo: “È una barzelletta – ha esordito -. Pietro, ma secondo te non ti ho detto esattamente ‘Basta, mi sono stufata, non ti sposo’? Non è che improvvisamente vado in Tv e dico una cosa del genere. Va bene che sono volubile, però…”.

Secondo la showgirl, Delle Piane avrebbe saputo delle sue intenzioni ben prima dell’intervista a La Volta Buona: “Per quanto riguarda la pausa di riflessione è l’assoluta verità. In questi 6 anni e mezzo sono successe una valanga di cose. Adesso comunque sono in lutto. Non è che l’amore se n’è andato, ma sto maturando la decisione che io e lui abbiamo due caratteri molto diversi. È successo un episodio, forse due, e gli ho detto ‘Basta, non mi sposo’. (…) Siccome io considero il matrimonio una cosa sacra, ho detto a lui ‘Devo tornare con me stessa, devo stare da sola’”.

La replica di Pietro Dalle Piane su Instagram

Neanche il tempo di condividere l’intervista su Instagram, che Pietro Dalle Piane ha immediatamente replicato, lasciando alcuni commenti: “Non è assolutamente vero: non mi hai mai detto vis a vis che ti saresti presa dei mesi sabbatici da me! Questa è una barzelletta! Che abbiamo due caratteri diversi lo sappiamo da quasi 7 anni, ma è proprio questo che ci ha sempre uniti ed è stata questa la nostra fiamma”, si legge.

E ancora: “Ho i tuoi WhatsApp del giorno del tuo compleanno [lo scorso 1° novembre, ndr] in cui al mio messaggio di auguri (dopo che mi avevi chiesto di trascorrere il compleanno libera da me) mi rispondi prima ‘grazie’ e poi mi dici di averti abbandonata alla tua solitudine e io ti ho risposto che sei stata tu ad avermi chiesto di voler stare libera e senza di me! Io sono rimasto a questo… Tutto il resto è pura invenzione… Con me non hai mai più parlato, tant’è che quando l’ho vista nel programma la volta precedente sono rimasto male anche per il modus… Settimo chakra, risate ecc… Questa è la verità!”.

Un duro botta e risposta tra televisione e social, al quale alcuni utenti hanno reagito in un modo più che comprensibile, chiedendosi: non sarebbe meglio “lavare i panni sporchi” in casa, senza spettacolarizzare tutto questo?

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!