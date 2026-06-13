Orietta Berti al matrimonio del figlio Otis: l’emozione della cantante

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Orietta Berti si commuove al matrimonio del figlio Otis

Fiori d’arancio per la famiglia di Orietta Berti. La cantante ha festeggiato con i suoi cari il matrimonio del figlio Otis Paterlini con la compagna Lia Chiari: una giornata speciale che ha riunito parenti e amici per celebrare una storia d’amore già solidissima da tempo.

Le immagini della cerimonia mostrano una Orietta elegante e visibilmente emozionata davanti a uno dei momenti più importanti della vita del figlio.

Da sempre molto legata alla sua famiglia, la cantante non è riuscita a trattenere le lacrime durante il sì di Otis e Lia, regalando ancora una volta ai fan uno spaccato della sua vita privata.

Orietta Berti si commuove alle nozze del figlio Otis

Nelle immagini diffuse sui social da Verissimo si vede Orietta percorrere la navata accanto a Otis, splendida in un raffinato completo lilla. Accanto a lei, il secondogenito nato dall’amore tra la cantante e Osvaldo è emozionatissimo mentre si prepara a raggiungere la futura moglie per pronunciare il fatidico sì.

Otis Paterlini, 46 anni, ha infatti sposato Lia Chiari, compagna con cui condivide una lunga storia d’amore e due figlie, Olivia e Ottavia, nate rispettivamente nel 2019 e nel 2022.

La cerimonia è stata scandita da alcuni dei momenti più simbolici e romantici di ogni matrimonio: lo scambio delle fedi, gli sguardi complici degli sposi e il momento in cui Otis ha sollevato il velo di Lia.

Proprio queste scene hanno fatto inevitabilmente emozionare la cantante, che non è riuscita a nascondere la commozione davanti a una tappa così importante nella vita di suo figlio.

Gli occhi lucidi e il sorriso carico di orgoglio hanno raccontato meglio di qualsiasi dichiarazione ciò che Orietta stava vivendo in quel momento. Una gioia condivisa anche dal pubblico social, che ha accolto con affetto le immagini della cerimonia, celebrando insieme alla cantante questo nuovo capitolo della storia della sua famiglia.

Il legame speciale tra Orietta Berti e i suoi figli

La commozione mostrata da Orietta Berti durante il matrimonio del figlio Otis non ha sorpreso chi conosce il profondo legame che li unisce. Nel corso degli anni, infatti, la cantante ha parlato più volte del rapporto costruito con i suoi figli, Omar e Otis, raccontando anche le difficoltà vissute nel conciliare la carriera con la vita familiare.

Ospiti a Verissimo insieme alla madre e al fratello maggiore Omar, Otis aveva descritto Orietta come una “mamma apprensiva“, sottolineando però tutto l’affetto ricevuto durante la crescita. Parole che avevano emozionato la cantante, da sempre molto severa con se stessa quando si parla del suo ruolo di madre.

Nel corso dell’intervista, Orietta aveva infatti confessato di portare ancora con sé qualche senso di colpa per il tempo trascorso lontano da casa a causa del lavoro. Negli anni più intensi della sua carriera, i viaggi e gli impegni professionali la tenevano spesso lontana dalla famiglia e, come ha raccontato lei stessa, un aiuto fondamentale nella crescita dei figli è arrivato dalle nonne.

Nonostante questo, il suo rammarico è sempre stato quello di non aver potuto condividere con Omar e Otis ancora più momenti della loro infanzia. Una percezione che però non coincide con quella dei suoi figli.

Otis, infatti, aveva rassicurato la madre spiegando che lui e il fratello sono cresciuti in un ambiente sereno e pieno d’amore, grazie alla presenza costante dei genitori anche nei periodi in cui gli impegni professionali li portavano spesso lontano da casa.

Poi, rivolgendosi direttamente alla madre, aveva aggiunto una riflessione che racconta bene il loro rapporto: “Pensa sempre, come nel lavoro, di non fare mai abbastanza“. Parole che mostrano quanto l’affetto reciproco e la stima abbiano sempre rappresentato il cuore del loro legame, lo stesso che oggi ha reso ancora più emozionante il giorno del matrimonio.