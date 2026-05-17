Emanuele Ferrari e Andrea Iori si sono sposati: le nozze da favola celebrate da Orietta Berti

Emanuele Ferrari e Andrea Iori si sono sposati: la cerimonia romantica e il ruolo speciale di Orietta Berti.

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IPA Emanuele Ferrari

Emanuele Ferrari e Andrea Iori si sono sposati. I due innamorati si sono giurati amore eterno con una cerimonia romantica e da favola. A celebrare le nozze una persona speciale: Orietta Berti.

Le nozze di Emanuele Ferrari e Andrea Iori

“È successo”, ha scritto Emanuele Ferrari – conosciuto sui social come Emi – sul suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto che lo ritrae mano nella mano con Andrea Iori. Nello scatto i due novelli sposi appaiono sorridenti e felici, mentre sullo sfondo vediamo Orietta Berti che applaude.

Tanti i commenti e gli auguri rivolti alla coppia da parte di followers che hanno sempre seguito la storia d’amore, raccontata sui social, con grande delicatezza e dolcezza, da Emanuele Ferrari. La cerimonia si è tenuta a Villa Spalletti di San Donnino di Liguria, vicino a Casalgrande.

Per l’occasione il noto influencer, appassionato di cucina, e il marito, celebre interior designer, hanno scelto come officiante Orietta Berti. La cantante ha sposato la coppia in uno scenario romantico e da favola, come svelano i video e le foto apparsi su Instagram.

La scelta di Orietta Berti come officiante della cerimonia non è casuale. La cantante e l’influencer infatti sono amici da diverso tempo. Il primo incontro era avvenuto quando Emanuele Ferrari aveva girato con l’artista alcuni video dedicati ai piatti emiliani. Una collaborazione che aveva portato alla nascita di una bellissima amicizia, tanto che Orietta aveva voluto Emi nel video della sua canzone Chi ama chiama.

L’amore di Emanuele Ferrari e Andrea Iori

Classe 1997, Emanuele Ferrari è un influencer molto amato e seguito su Tik Tok e Instagram. Di origini piemontesi e con un grande amore per la cucina, è riuscito nel tempo a costruirsi un grande seguito sui social grazie a ironia e dolcezza. Creativo e con tantissimi progetti food, ha collaborato con numerosi vip, ma soprattutto ha saputo raccontarsi con grande delicatezza.

Qualche tempo fa in un’intervista rilasciata alla Youtuber Muriel, Emanuele aveva parlato del suo coming out e dell’incontro con Andrea Iori. Un amore che gli aveva consentito di scoprire un nuovo lato, più autentico, di sè.

“Ho capito di non essere sbagliato quando ho conosciuto Andrea – aveva detto -. Abbiamo iniziato a sentirci. All’inizio è stato complicato nella mia testa: mi stavo sentendo con una persona che non era una ragazza. Dicevo: io posso avere una relazione solo con le ragazze. Sapevo quel che mi piaceva, ma non pensavo che mi potessi innamorare di un uomo. Pensavo potesse esserci soltanto la cosa fisica: cazzata. Lui ha iniziato a scrivermi su Instagram. Io gli rispondevo la sera così avevo tutta la giornata per meditare, poi la mattina successiva avevo i sensi di colpa. Mi bloccavo e mi dicevo ‘forse è meglio di no'”.

“Il coming out? Ce l’avevo mente da un sacco, più che altro sul come farlo: volevo farlo in modo semplice ma forte – aveva raccontato -. Ho scritto due semplici righe. Avevo più ansia per quello che ne comportava dopo, però non dalla mia parte: ero consapevole di quello che ero, l’avevo già detto a tutti con libertà. La mia paura era legata alle persone che mi stavano vicine. Ci ho riflettuto molto e poi ho detto: ‘Io sono così, non cambio e non sono sbagliato. Voglio semplicemente dire che sono libero e felice della persona che sono’”.