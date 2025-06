Orietta Berti bacchetta Fedez per il linguaggio a Pulp Podcast: “Il divorzio ti ha incattivito”

Fonte: IPA Orietta Berti

Era l’estate del 2021 quando Mille invase le radio italiane, unendo mondi musicali apparentemente inconciliabili, quello di Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti. Una collaborazione che non si era mai vista prima, resa memorabile dalla voce limpida e ironica dell’usignolo di Cavriago, allora già nome simbolo della nostra musica e improvvisamente anche idolo pop. Da allora, tra lei e Fedez si è costruito un rapporto fatto di stima e affetto reciproco, tanto che lui non ha esitato a invitarla nel suo nuovo spazio digitale, Pulp Podcast.

Dopo la conclusione di Muschio Selvaggio, Fedez ha intrapreso una nuova avventura del tutto personale che ha voluto intitolare Pulp Podcast e che in alcuni tratti somiglia al format precedente. Per questa puntata l’ha perfino raggiunto Mr Marra in onore dei vecchi tempi, quando condividevano il bancone con grande successo. Anche quando c’era Luis Sal, a cui è rimasta la proprietà del titolo.

Ma se il rapper milanese pensava che la signora della musica leggera italiana si sarebbe limitata al ruolo di ospite affabile, si sbagliava di grosso.

Orietta Berti rimprovera Fedez, le sue parole a Pulp Podcast

“Il divorzio ti ha incattivito”. Poche parole, dirette come una freccia. Orietta Berti non ha usato mezzi termini nel rivolgersi a Fedez, visibilmente più ruvido del solito. Il contesto era la ventiseiesima puntata di Pulp Podcast, con ospiti d’eccezione Sky & Wok da un lato, Orietta dall’altro. L’intento era creare un ponte tra generazioni, tra trap e tradizione, tra slang crudi e bon ton da varietà anni ’60 che si è rivelat0 però piuttosto interessante.

Orietta, che di palco se ne intende, non ha resistito davanti al linguaggio colorito del padrone di casa. Troppe parolacce. “Federico, basta”, ha detto con tono serio ma affettuoso, proprio come farebbe una nonna con il nipote ribelle.

Il dolore per il divorzio da Chiara Ferragni

Fedez non si è difeso, anzi ha quasi annuito, abbozzando però una confessione amara: “Sai cos’è? È il divorzio, Orietta”. Ha dichiarato in un momento di verità fulminante. Lei, che di amori lunghi ne sa qualcosa (sposata da oltre mezzo secolo con Osvaldo Paterlini), ha colto al volo il dolore che si nascondeva dietro quella frase.

“Eh, a volte sì: incattivisce”, ha risposto con la saggezza di chi ha vissuto e visto passare tante stagioni. Orietta Berti ha così indossato i panni dell’amica vera, di quelle ancora in grado di leggere tra le righe. Poi ha aggiunto: “Ma è giusto che si incattivisca, perché non è giusto quello che gli dicono e che gli hanno detto. Perché lui è un bravo ragazzo e rispetta il prossimo, come non fanno in questo ambiente”.

Nonostante l’età – ha appena compiuto 82 anni – Orietta Berti è tutto fuorché distante dalle nuove generazioni. Ha saputo reinventarsi senza snaturarsi, partecipando a Sanremo, ai tormentoni estivi e ai programmi più in voga della Rete. Eppure, conserva quel tratto distintivo che la rende unica. Un’eleganza spontanea, mai costruita, che le permette di dire anche le verità più scomode senza perdere grazia, che è quella tipica del suo tempo.