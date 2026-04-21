Elettra Lamborghini a Belve travolge Francesca Fagnani: “Sono maritosessuale”

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Ufficio Stampa Belve Elettra Lamborghini a Belve

Francesca Fagnani ha intervistato personaggi di ogni tipo. Ma Elettra Lamborghini è un’altra categoria. Martedì 21 aprile, nella prima serata di Rai2, Belve torna con una puntata attesissima: la cantante emiliana – quella che nel 2022 aveva saltato l’appuntamento rifiutandosi di firmare la liberatoria – si è presentata in studio e ha sciolto ogni riserva. Con una generosità di dettagli che ha lasciato poco spazio alla diplomazia.

L’artista, reduce dal Festival di Sanremo e ora nel cast di Canzonissima ogni sabato, si è concessa con grande generosità alle domande di Francesca Fagnani che non ha potuto dare altro se non rimanerne completamente travolta.

Elettra Lamborghini arriva a Belve

La conduttrice e giornalista Francesca Fagnani ricorda a Elettra Lamborghini una sua vecchia dichiarazione sulla bisessualità e le chiede se si tratti di una fase superata. La risposta è immediata e categorica: “Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale”. Poi, per rendere il concetto ancora più concreto, racconta di una recente vacanza a Miami, circondata da uomini palestrati con addominali in vista. La reazione è stata di indifferenza totale. “Io con questi… ma manco se mi pagassero”. Fagnani la incalza chiedendo se davvero non provasse alcun interesse. “Mai stata più secca di così. Non ho quel tipo di attrazione. Mi attraggono altre cose”. Tutto chiaro e diretto.

Qual è il suo peggior difetto

Ma quando si parla di difetti, qual è quello peggiore di Elettra Lamborghini? La cantante di Voilà sceglie una strada inaspettata e si lancia in una confessione anatomica che mette in difficoltà – nel senso migliore – anche la conduttrice più imperturbabile della televisione italiana. “Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti”. Fagnani, visibilmente divertita, chiede: “Tutti chi?”. Risposta: “Gli uomini! La mia patonga ha qualche problema!”. In studio, il gelo lascia subito spazio alle risate.

Il momento cult della serata, destinato di certo a vivere a lungo sui social, è quello in cui Fagnani chiede a Lamborghini di sciogliere l’acronimo LGBTQ+. Elettra ci prova con buona volontà: “Di solito era lesbica, trans, gay e… ma ne manca uno”. Fagnani suggerisce “bisessuale” e poi menziona la Q di queer, scatenando una reazione a catena di sigle confuse: “Queers fino a tre anni fa non c’era. E io andavo ai gay pride ed era LGPQT più… LGPQ… BQ…”.

Belve, settima stagione in prima serata

La puntata del 21 aprile fa parte della settima stagione di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto in collaborazione con Fremantle. Appuntamento fisso ogni martedì alle 21.20. Oltre a Lamborghini, nella stessa serata sono ospiti Brigitte Nielsen e il rapper Shiva, una combinazione di ospiti che da sola racconta l’ampiezza del raggio d’azione del programma.

Elettra Lamborghini ha portato a Belve quello che sa fare meglio, ovvero se stessa, raccontandosi come se la telecamera non ci fosse. Fagnani, dal canto suo, ha fatto la sua parte creando lo spazio perché succedesse. Risultato: una delle interviste più commentate della stagione, già prima che finissero i titoli di coda.