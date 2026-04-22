Elettra Lamborghini sull’intervista a Belve: “Non avrei dovuto accettare”

Dopo la sua intervista a "Belve", Elettra Lamborghini ha espresso un commento a caldo dicendo che non avrebbe dovuto accettare

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Ansa Elettra Lamborghini commenta la sua intervista a "Belve"

Non è facile riuscire a tenere testa alle domande del temutissimo quaderno rosso di Francesca Fagnani, né mantenere una certa calma all’interno di uno studio nero denso di aspettative, tensione e risvolti spesso taglienti come quello di Belve. Un luogo televisivo diventato ormai iconico, dove ogni risposta pesa e ogni esitazione può trasformarsi in un momento virale.

Martedì 21 aprile, a farci i conti è stata Elettra Lamborghini: solare e imprevedibile come sempre, la cantante ha finalmente dato il consenso per mandare in onda un’intervista a tu per tu con la conduttrice. Una presenza attesissima, anche perché rimandata nel tempo e circondata da una certa curiosità. Anche questa volta, però, non sembra felice del risultato finale.

Elettra Lamborghini, il commento alla sua intervista a “Belve”

Elettra Lamborghini è un vero e proprio vulcano d’energia. Magnetica, solare, sempre in grado di strappare un sorriso a chi la circonda, spesso in modo imprevedibile ma autentico. È forse anche per questo che, quando Francesca Fagnani ha confermato la sua presenza come ospite a Belve, l’aspettativa è salita alle stelle, alimentata sia dai fan che dal pubblico più curioso.

E, di fatto, Elettra quelle aspettative le ha mantenute. O, almeno, quelle che i suoi fan avevano su di lei: diretta, senza filtri, a tratti sopra le righe. Dopo la messa in onda della puntata, però, a esprimere disappunto sulla sua ospitata è stata proprio la diretta interessata, sorprendendo chi si aspettava tutt’altro tipo di reazione.

Elettra ha condiviso alcune storie Instagram in cui ha commentato a caldo la sua presenza all’interno della trasmissione, scegliendo ancora una volta la spontaneità che la contraddistingue.

“Personalmente? No, non mi è piaciuta l’intervista”, ha esordito. Il motivo non è però legato alle domande della Fagnani né al contesto del format.

“Faccio mea culpa. Non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout. Un aggettivo? Too much. Lo sapevo, non ci ho dormito per giorni”. Ha poi aggiunto.

Elettra Lamborghini, la sua ospitata a “Belve”

Non è la prima volta che il rapporto tra Elettra Lamborghini e il programma si rivela complesso. Già nel 2022, infatti, la cantante non aveva firmato la liberatoria, impedendo alla Rai di mandare in onda l’intervista che aveva registrato.

Questa volta, invece, ha scelto di lanciarsi nell’impresa. Un momento forse più maturo per lei che, oggi, di televisione ne ha fatta parecchia: dal palco del Festival di Sanremo a Canzonissima, fino alla prossima conduzione dell’Eurovision Song Contest. Un percorso che l’ha resa sempre più consapevole del mezzo e del proprio ruolo, ma anche più esposta a ritmi serrati e aspettative altissime.

Tutti impegni importanti che la chiamano di diritto in una trasmissione come Belve, oltre al fatto di essere uno dei volti più divertenti e apprezzati dell’ultimo periodo. Eppure, proprio questo periodo così denso sembra aver inciso, almeno dal suo punto di vista, sulla riuscita dell’intervista, lasciandole addosso una sensazione di affaticamento e poca lucidità che, a posteriori, non è riuscita a ignorare.

Una consapevolezza arrivata a freddo, e condivisa senza troppi giri di parole: “Direi lezione imparata: non accettare interviste quando sono sull’orlo dell’esaurimento” ha concluso.