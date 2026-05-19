Laura Morante a Belve, l’intervista cancellata è un mistero

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Laura Morante

Laura Morante avrebbe registrato un’intervista a Belve, ma non la vedremo mai in onda. L’ospitata dell’attrice nel programma di Francesca Fagnani è diventata in queste ore un vero e proprio mistero.

“Laura Morante a Belve”, ma l’intervista è un mistero

Ma cosa è accaduto? Secondo alcune indiscrezioni Laura Morante avrebbe rilasciato un’intervista a Francesca Fagnani nel programma Belve. La chiacchierata sarebbe stata registrata, ma mai mandata in onda. A svelarlo è FanPage, secondo cui non è chiaro cosa sia accaduto dietro le quinte dello show.

Non è la prima volta che un’intervista a Belve viene registrata e non viene mostrata al pubblico. Solo qualche tempo fa l’ospitata di Federica Brignone nello show era stata realizzata, ma non era finita in onda. La campionessa infatti non aveva accettato di firmare la liberatoria, necessaria in questi casi. Tutto era nato dalla richiesta di alcuni tagli fatti da parte dello staff della Brignone e mai accettati dalla Fagnani. In particolare i malumori erano nati per via di alcune domande su Sofia Goggia, collega con cui in passato non erano mancate tensioni.

Le interviste di Belve mai andate in onda

Prima ancora era stata la volta di Anna Pettinelli che era sbarcata nello studio di Francesca Fagnani, raccontandosi, ma l’intervista non era apparsa in tv. In quell’occasione a chiarire la situazione era stata la stessa conduttrice che aveva parlato di necessità legate ai tempi televisivi.

“Avevo fatto quattro interviste il martedì precedente – aveva svelato -, ero andata lunghissima purtroppo, troppo lunga anche rispetto alla seconda serata, che è quella divertentissima di Nino Frassica. Avrei finito alle due. Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e con grande dispiacere perché invece era molto garbata, carina, come è Anna, insomma, mannaggia”.

Nel 2022 invece Elettra Lamborghini aveva registrato un’intervista, ma dopo averla realizzata aveva deciso di non firmare la liberatoria, bloccando così la messa in onda.

“Non mi è piaciuta l’intervista – aveva chiarito su Instagram la Lamborghini -. Faccio mea culpa. Non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout. Un aggettivo? Too much. Lo sapevo, non ci ho dormito per giorni”.

Sulla questione era intervenuta anche Francesca Fagnani che aveva negato la possibilità, spesso richiesta, di apportare dei cambiamenti all’intervista. “Non potevo certo dirle di sì perché a nessun ospite concedo di fare l’editing dell’intervista, trovo sia una prepotenza – aveva detto -. Forse si è pentita di qualche dichiarazione”.

D’altronde, come ormai ben sanno tanti vip, affrontare l’intervista di Belve non è affatto semplice. Francesca Fagnani sa come mettere a suo agio gli ospiti, ma sa anche fare le domande giuste, senza essere mai banale.

“Se qualcuno ha rifiutato il mio invito? Qualcuno? C’è una lista lunga – aveva chiarito – Mi dispiace per tutti, ma rispetto sempre. Belve è un’intervista difficile, che bisogna sentire, ci si mette in gioco”. In quell’occasione aveva citato anche Laura Morante. “Fra i molti che mi hanno detto no: la Golino, la Morante, io non scelgo il nome importante, ma quello giusto – aveva aggiunto -. Ho invitato anche Buffon e mi ha detto no. Lui ha un bel vissuto, è un simbolo, un personaggio molto interessante”.