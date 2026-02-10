Sofia Goggia, regina delle piste da sci e di stile: il rapporto speciale con la moda

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Tra le protagoniste più attese dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, con il plauso collettivo Sofia Goggia ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera. E, sebbene sia stato decisamente meno brillante il risultato ottenuto nella più recente combinata femminile, la sua stoffa rimane comunque quella dell’assoluta campionessa: in ritardo rispetto ai primi tempi, cercando di recuperare, l’atleta è scivolata a tre quarti del tracciato finendo fuori dalle linee blu. La tensione è stata subito sciolta da una grande ovazione quando si è rialzata, scendendo con i suoi sci fino al traguardo. Determinata e risoluta la sciatrice bergamasca è una regina sulle piste ma anche fuori, a volte persino in passerella. Analizziamo insieme il suo stile.

Campionessa di sci ma anche di stile con i look firmati Armani

Nel guardaroba di Sofia Goggia, di certo tra le sportive più amate – e vincenti – nella storia italiana, c’è poco spazio per i fronzoli. Se nella quotidianità la precedenza è ovviamente data a capi sportivi e furbi assetti anti-freddo, fuori dalle piste da sci l’atleta si trasforma in una vera fashionista.

Il suo rapporto con l’industria della moda è decisamente speciale, segnato da un nome in particolare: Giorgio Armani. L’ammirazione e la stima reciproche hanno dato vita nel tempo ad una bella amicizia tra lei ed il celebre stilista, che l’ha sempre sostenuta e più volte voluta in sfilate ed eventi di punta.

Basti pensare che, già ambassador del brand dall’autunno-inverno 2023/24, lo scorso ottobre la sciatrice olimpionica è stata scelta come testimonial della prima collezione eyewear di EA7, progetto che unisce alte prestazioni, design aerodinamico e materiali sostenibili, tra occhiali, maschere e caschi da neve.

Subito poi è arrivata la creazione delle divise della nazionale italiana per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 e la Goggia, dal canto suo, ha colto l’occasione per ricordare nuovamente il caro amico rendendo omaggio alla sua eredità con una giacca in pile color del ghiaccio.

Dalle piste alle passerelle

“Passerella illuminata con il tricolore, tuta nera in velluto , tacco, passo sì deciso ma non troppo disinvolto, un buon vino, in ottima compagnia e con un bel sorriso. Walking… working on a dream”, a questo motto e con uno charme invidiabile, Sofia Goggia aveva sfilato per Armani nel 2022, indossando una jumpsuit in velluto nero dallo scollo a “V”, la vita segnata da una larga cintura en pendant e la schiena nuda, decorata da un motivo olimpionico. Un ricordo indelebile, nella sua e nella nostra mente.

Splendida anche quando ha partecipato alla sfilata Armani a Parigi, nel 2024, con indosso uno splendido abito da sera nero con taglio monospalla in chiffon, costellato di micro cristalli. Un look elegante e deciso, proprio come lei.

In occasione della sfilata aveva scritto: “Il Signor Giorgio, con il massimo dell’eleganza e della raffinatezza, ci continua a ricordare, tramite le sue creazioni di Alta Moda, un semplice concetto a cui tutti dobbiamo aspirare: brillare di luce propria“. Parole che la sportiva ha interiorizzato e fatto sue.