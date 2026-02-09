Olimpiadi 2026, il messaggio di Federica Pellegrini per Sofia Goggia dopo la medaglia

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Sofia Goggia è riuscita a conquistare il bronzo nella discesa olimpica a cinque cerchi, diventando la prima donna nella storia capace di andare sul podio tre volte di fila alle Olimpiadi di discesa libera. Tra gli spalti, ad assistere alla gara, c’era anche Federica Pellegrini: l’ex campionessa di nuoto ha dedicato alla sciatrice splendide parole su Instagram, condividendo alcune foto della sua giornata a Cortina.

Federica Pellegrini e il messaggio a Sofia Goggia dopo il bronzo

Aveva vinto l’oro a Pyeongchang 2018, l’argento a Pechino 2022 (al ritorno 23 giorni dopo un infortunio), e a Cortina è riuscita a salire sul podio con il bronzo a coronare una carriera stupenda. Il percorso di Sofia Goggia non è stato immune da sacrifici e sconfitte, ma oggi è entrata nella storia, riuscendo a salire sul podio tre volte di fila alle Olimpiadi di discesa libera.

“L’ultimo colore che mi mancava. Sono un po’ dispiaciuta”, ha detto dopo aver vinto. “Vediamo le cose più da un punto di vista generale, sono tre olimpiadi sempre a medaglia. È qualcosa di grande”. Sofia ha realizzato un record: tre medaglie olimpiche in discesa non le aveva mai vinte nessuna donna. “Un grande risultato ma preferivo l’oro”, ha commentato a caldo. “So di aver commesso qualche errore qua e là, ma allo stesso tempo, se devo pensare nel complesso, è la terza medaglia alla mia terza Olimpiade. È un traguardo enorme!”.

L’omaggio a Sofia Goggia è arrivato anche da chi era negli spalti ad assistere alla gara: tra questi c’era Federica Pellegrini, che alla campionessa di sci ha dedicato un post su Instagram. La leggenda italiana del nuoto ha infatti condiviso degli scatti della giornata di domenica, tra un sole quasi accecante e i bei risultati degli azzurri.

“Cortina ci hai regalato una giornata magnifica oggi”, ha scritto a corredo di un carosello di foto che la immortalano a bordo pista insieme alla sciatrice. “Grazie alle tue montagne, ma soprattutto grazie a Sofia e alle ragazze della discesa”.

Federica Pellegrini tra i tedofori della fiamma olimpica

L’ex campionessa di nuoto ha partecipato al viaggio della fiamma olimpica, portandolo nell’ultimo tratto del suo percorso prima dell’accensione del braciere. “Sono molto emozionata”, ha detto. “È la prima volta, siamo in casa e non sono da sola, quindi è un’emozione moltiplicata per tre”.

Ha sfilato con un bel pancino in vista: Federica Pellegrini è infatti in attesa della sua seconda bambina, e in recente un post sul suo profilo Instagram aveva spiegato i motivi che l’avevano portata alla rinuncia di essere tedofora nella sua Verona. “Mi sarebbe piaciuto illuminare con il fuoco olimpico le strade delle città dove sono nata e cresciuta…. Ma in quei giorni la mia assoluta priorità è stata mia figlia e la sua salute… Aveva bisogno di me”, ha spiegato.

L’occasione si è però ripresentata in via Manzoni a Milano, giusto in tempo per l’ultimo viaggio della fiaccola, a poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, dove è apparsa raggiante ed emozionata.