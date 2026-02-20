Jutta Leerdam dopo le critiche: “Il trucco sbavato perché mi serviva”. Il messaggio potente e virale

Alle Olimpiadi 2026 Jutta Leerdam e quell’eyeliner sbavato diventano simbolo di libertà e autenticità: il post social zittisce le critiche e lancia un messaggio importante

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Jutta Leerdam col trucco sbavato alle Olimpiadi

Tra le immagini che resteranno di Milano Cortina 2026 c’è sicuramente quella di Jutta Leerdam che vince l’oro con il trucco sbavato. La stessa fotografia che la pattinatrice olandese ha scelto per raccontare le sue Olimpiadi invernali in un post–bilancio su Instagram, trasformando un dettaglio beauty in una dichiarazione di identità.

Perché quel make up durante una gara, già criticato in passato, diventa ora simbolo di forza, libertà e autoaffermazione. Con poche righe la campionessa si è tolta più di un sassolino dalla scarpa, zittendo malelingue e stereotipi con l’eleganza di chi ha già lasciato parlare il cronometro. Il risultato è un messaggio profondamente femminista e potente, che in poche ore ha fatto il giro del web.

Olimpiadi invernali, Jutta Leerdam e la verità sul trucco sbavato

“Per me, questa foto racchiude tutto ciò che le mie Olimpiadi hanno rappresentato”, ha esordito Jutta Leerdam nel post Instagram condiviso dopo la fine della sua avventura a Milano Cortina.

Dove ha conquistato due medaglie olimpiche nel pattinaggio di velocità: ha vinto l’oro nei 1000 metri e l’argento nei 500 metri. Ma si è distinta anche per bellezza e sex appeal oltre che per il suo tocco da influencer: è bastato mostrare il suo reggiseno al termine di una gara per incassare una fortuna.

“Questo momento dimostra che non è necessario rinunciare a se stessi per raggiungere qualcosa di grande”, ha continuato la sportiva. “Che il tuo aspetto non ti definisce come persona o come atleta. Che se lavori duro e rimani determinato, tutto andrà per il meglio”.

E poi: “È così ironico perché il mio eyeliner e il mio make up sono qualcosa per cui sono stata giudicata per tutta la mia carriera, quando in realtà mi hanno sempre dato fiducia e mi hanno fatta sentire femminile e potente“.

Il messaggio di Jutta Leerdam dopo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina

Tradotto: non bisogna rinunciare per forza alla propria dose di femminilità per ottenere dei risultati in campo. E Jutta ne è la prova più tangibile.

Truccarsi per una gara – per molti un atto superficiale – ha invece aiutato la Leerdam. L’ha sempre fatta sentire più forte, quasi una sorta di amuleto e, con grande forza e tenacia, non ha mai badato troppo alle critiche. Anzi, le ha messe a tacere con le sue imprese sui pattini.

Dimostrando che si può essere tutto, senza per forza rinunciare a qualcosa. Sexy e strong, graziosa e al tempo stesso combattiva. E la conclusione dello sfogo di Jutta Leerdam parla chiaramente:

“La pressione che ho sentito, il giudizio che ho affrontato su tante cose, il duro lavoro che ho portato avanti per così tanti anni si sono concentrati tutti in questo momento. Non ho mai sentito il bisogno di dimostrare nulla. L’ho fatto per me, per la me più giovane, per la mia famiglia e per tutte le donne che non vogliono essere rinchiuse in una scatola e vogliono semplicemente essere autentiche. Un promemoria che puoi essere dolce e forte, disciplinata e femminile, tutto allo stesso tempo. Non permettere mai a nessuno di spegnere la tua luce”

Una campionessa che vince senza rinunciare alla propria femminilità – e soprattutto senza chiedere il permesso – è l’immagine che ricorderemo in futuro. Non solo di questi Giochi, ma di una nuova idea di sport: meno rigida ma più vera e contemporanea.