Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Con la matita marrone puoi realizzare un make-up completo

Less is more, il mondo della moda ne ha fatto un mantra che a volte dovremmo usare anche nel make-up. Fondotinta, primer, correttori, mascara, ombretti e rossetti: l’elenco dei cosmetici è davvero lungo, ma se ne potrebbero aggiungere altri. Usare tutti questi prodotti quando abbiamo tempo o siamo a casa va più che bene, il problema sorge quando siamo di corsa e non vogliamo rinunciare al trucco. Poi se consideriamo che in viaggio il beauty può arrivare a occupare buona parte della valigia, diventa davvero un problema che può essere risolto usando un solo prodotto. Per essere più precise tutto il make-up si può ridurre alla sola matita marrone da utilizzare come ombretto, correttore o rossetto, modulandola e sfumandola in base alle necessità.

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Quella che le beauty lovers e i social hanno ribattezzato come teoria della matita marrone, va a sottolineare alcuni punti del viso e a rendere il make-up molto più easy con un risultato sobrio e sofisticato, che si fa notare.

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Come scegliere la matita marrone

Non tutte le matite marroni sono uguali, per questo make-up meglio scegliere quella per gli occhi o le sopracciglia.

Poi devi puntare su una formula cremosa perché si deve stendere facilmente e soprattutto va sfumata per evitare l’effetto sbavato e rovinare il trucco.

Per quanto riguarda il colore, invece scegli tonalità neutre o fredde, ma in generale prediligi quelle che si adattano alla tua carnagione.

Viso scolpito con la matita marrone

Una volta provato, difficile rinunciare al contouring, la tecnica make-up che scolpisce il viso ma che ha bisogno di molti prodotti. Beh, con la teoria della matita marrone puoi realizzarlo semplicemente.

Prima di tutto traccia una linea leggera sotto gli zigomi e sfuma con un pennellino verso l’esterno del viso e poi verso l’alto così da creare le naturali ombre del volto. Ora passa alle tempie e disegna dei puntini che andrai sempre a sfumare: per creare un effetto abbronzato ripeti il procedimento anche sulle guance. Infine traccia una linea delicata ai lati del naso sfumandola per completare il contouring.

La matita marrone per un trucco occhi intenso

Il trucco occhi può intensificare lo sguardo e puoi ottenere lo stesso risultato con la teoria della matita marrone. Inizia con le sopracciglia riempiendo con la matita le zone vuote o dandogli la forma desiderata.

Ora passa agli occhi, prima di tutto traccia una linea lungo l’attaccatura delle ciglia come se fosse un eyeliner. Puoi scegliere se lasciarla definita oppure sfumarla per avere un risultato più delicato. In ogni caso la matita marrone darà profondità allo sguardo senza appesantirlo. L’ultimo passaggio è applicare la matita sulla palpebra mobile e sfumarla con l’aiuto del pennellino o del dito per un effetto più naturale.

Il trucco labbra con la matita marrone

L’ultimo step di un make-up completo è il trucco labbra e realizzarlo è davvero semplice. Non dovrai fare altro che definire il contorno, facendo attenzione a tracciare la linea a filo della labbra o di qualche millimetro fuori per un risultato più voluminoso. Infine sfuma la matita verso l’interno per un effetto pieno anche senza l’utilizzo del rossetto.

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