Possono essere aggiunte alla crema corpo e viso, le gocce bronze vi assicurano un’abbronzatura luminosa e duratura che vi farà sentire già in vacanza anche rimanendo in città

iStock Le gocce bonze vi regalano un incarnato dorato e luminoso

Pelle luminosa come baciata dal sole anche se siamo sempre chiuse in casa o in ufficio? Se non possiamo permetterci di andare in vacanza e non vogliamo rinunciare a un colorito luminoso e leggermente abbronzato la soluzione per tutte le tasche sono le gocce bronze.

Il prodotto autoabbronzante è così versatile che potete utilizzarlo su viso e corpo con risultati dall’effetto wow di cui non vi pentirete. Proprio così, sono lontani i tempi in cui le gocce bronze lasciavano aloni sulla pelle e sul nostro vestito preferito. Ormai hanno formule efficaci e pensate per regalarvi un risultato glowy proteggendo nello stesso tempo sia la vostra cute che il guardaroba.

Con la primavera ormai alle porte è arrivato il momento di buttarci alle spalle il colorito grigiastro e iniziare a pensare all’estate preparando la nostra pelle. Le gocce bronze sono pronte a diventare un must della beauty routine, facilitate anche dalla loro formulazione liquida. Per usarle senza paura, basta aggiungere qualche goccia alla crema per il viso o il corpo e avrete un’abbronzatura uniforme in poco tempo. Ora che sapete come usarle non resta che scegliere quelle che fanno per voi, come sempre online è possibile trovare gocce bronze con un’ottimo rapporto qualità prezzo che non vedrete l’ora di provare.

Collistar Gocce Magiche Viso

Non ha certo bisogno di presentazioni il brand Collistar e con lui le sue gocce bronze che su Amazon sono le più recensite perché in meno di un’ora riescono a garantire alla pelle un colorito abbronzato. Il merito va alla DHA Rapid, una molecola di ultima generazione che riduce i tempi di colorazione assicurando un risultato uniforme e senza macchie. La presenza dell’estratto di mallo di noce e vitamina E ha anche una funzione idratante e anti-age.

e.l.f. SKIN Bronzing Drops

Avere una pelle dall’effetto glow e abbronzato anche a marzo con l’estate lontana? La soluzione è racchiusa nel siero colorato di e.l.f. pensato per tutti i tipi di pelle, inclusa quella secca o grassa perché non ne altera gli equilibri. Disponibile in 3 differenti tonalità, si adattano a ogni incarnato per un risultato naturale.

Tan-Luxe The Body

Le gocce bronze non devono essere applicate solo sul viso, ma anche sul corpo aggiungendole alla crema corpo e per farlo ci sono prodotti specifici come Tan-Luxe The Body. L’autoabbronzante da aggiungere alla crema corpo oltre ad assicurarvi una cute baciata dal sole, ha un’azione rassodante. A renderla versatile ci pensano l’olio di semi di lampone, la vitamina E e l’aloe vera, a cui si aggiunge la caffeina. Un mix che ha anche un’azione idratante.

Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer

L’autoabbronzante in gocce della Garnier ha una formula interamente vegetale con ingredienti dalla funzione nutriente e tonificante come l’acido ialuronico e l’acqua di cocco. Il siero adatto a tutti i tipi di pelle vi donerà un colorito uniforme e luminoso con un risultato naturale.

Tanologist gocce autoabbronzanti medie

Perfette sia per il viso che per il corpo queste gocce bronze della Tanologist hanno ingredienti idratanti come pompelmo rosa, bacche di goji e ginepro, l’ideale soprattutto per chi ha la pelle sensibile. Disponibili in 3 tonalità si adattano a qualsiasi incarnato in base alle proprie esigenze.

