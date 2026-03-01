Pelle abbronzata prima del tempo. Le migliori gocce bronze da aggiungere alla crema viso adesso

Possono essere aggiunte alla crema corpo e viso, le gocce bronze vi assicurano un’abbronzatura luminosa e duratura che vi farà sentire già in vacanza anche rimanendo in città

Foto di Francesca Baranello

Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Pubblicato:

Pelle abbronzata prima del tempo. Le migliori gocce bronze da aggiungere alla crema viso adesso
iStock
Le gocce bonze vi regalano un incarnato dorato e luminoso

Pelle luminosa come baciata dal sole anche se siamo sempre chiuse in casa o in ufficio? Se non possiamo permetterci di andare in vacanza e non vogliamo rinunciare a un colorito luminoso e leggermente abbronzato la soluzione per tutte le tasche sono le gocce bronze.

Il prodotto autoabbronzante è così versatile che potete utilizzarlo su viso e corpo con risultati dall’effetto wow di cui non vi pentirete. Proprio così, sono lontani i tempi in cui le gocce bronze lasciavano aloni sulla pelle e sul nostro vestito preferito. Ormai hanno formule efficaci e pensate per regalarvi un risultato glowy proteggendo nello stesso tempo sia la vostra cute che il guardaroba.

Con la primavera ormai alle porte è arrivato il momento di buttarci alle spalle il colorito grigiastro e iniziare a pensare all’estate preparando la nostra pelle. Le gocce bronze sono pronte a diventare un must della beauty routine, facilitate anche dalla loro formulazione liquida. Per usarle senza paura, basta aggiungere qualche goccia alla crema per il viso o il corpo e avrete un’abbronzatura uniforme in poco tempo. Ora che sapete come usarle non resta che scegliere quelle che fanno per voi, come sempre online è possibile trovare gocce bronze con un’ottimo rapporto qualità prezzo che non vedrete l’ora di provare.

Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
Offerte Tecnologia -> Clicca qui
Offerte per la Casa -> Clicca qui
Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Collistar Gocce Magiche Viso

Non ha certo bisogno di presentazioni il brand Collistar e con lui le sue gocce bronze che su Amazon sono le più recensite perché in meno di un’ora riescono a garantire alla pelle un colorito abbronzato. Il merito va alla DHA Rapid, una molecola di ultima generazione che riduce i tempi di colorazione assicurando un risultato uniforme e senza macchie. La presenza dell’estratto di mallo di noce e vitamina E ha anche una funzione idratante e anti-age.

Offerta
Collistar Gocce Magiche Viso
Collistar Gocce Magiche Viso
Le gocce autoabbronzanti più vendute. Prezzo: 20,40€
37,00 EUR −35% 24,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

e.l.f. SKIN Bronzing Drops

Avere una pelle dall’effetto glow e abbronzato anche a marzo con l’estate lontana? La soluzione è racchiusa nel siero colorato di e.l.f. pensato per tutti i tipi di pelle, inclusa quella secca o grassa perché non ne altera gli equilibri. Disponibile in 3 differenti tonalità, si adattano a ogni incarnato per un risultato naturale.

e.l.f. SKIN Bronzing Drops
e.l.f. SKIN Bronzing Drops
Le gocce bronze adatte a tutti i tipi di pelle. Prezzo: 15,99€
Acquista su Amazon

Tan-Luxe The Body

Le gocce bronze non devono essere applicate solo sul viso, ma anche sul corpo aggiungendole alla crema corpo e per farlo ci sono prodotti specifici come Tan-Luxe The Body. L’autoabbronzante da aggiungere alla crema corpo oltre ad assicurarvi una cute baciata dal sole, ha un’azione rassodante. A renderla versatile ci pensano l’olio di semi di lampone, la vitamina E e l’aloe vera, a cui si aggiunge la caffeina. Un mix che ha anche un’azione idratante.

Tan-Luxe The Body
Tan-Luxe The Body
Le gocce per viso e corpo. Prezzo: 12,88€
23,53 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer

L’autoabbronzante in gocce della Garnier ha una formula interamente vegetale con ingredienti dalla funzione nutriente e tonificante come l’acido ialuronico e l’acqua di cocco. Il siero adatto a tutti i tipi di pelle vi donerà un colorito uniforme e luminoso con un risultato naturale.

Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer
Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer
Le gocce bronze con formula vegetale. Prezzo: 15,10€
Acquista su Amazon

Tanologist gocce autoabbronzanti medie

Perfette sia per il viso che per il corpo queste gocce bronze della Tanologist hanno ingredienti idratanti come pompelmo rosa, bacche di goji e ginepro, l’ideale soprattutto per chi ha la pelle sensibile. Disponibili in 3 tonalità si adattano a qualsiasi incarnato in base alle proprie esigenze.

Tanologist gocce autoabbronzanti 
Tanologist gocce autoabbronzanti 
Le gocce bronze disponibili in tre tonalità. Prezzo: 19,99€
Acquista su Amazon

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Abbronzatura Cura del viso