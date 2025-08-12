Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Abbronzatura glow su viso e corpo: il prodotto dell'estate

L’estate ci regala una pelle favolosa, complice quella leggera abbronzatura che dona alla pelle un effetto decisamente più sano. Un colorito che ha il sapore delle giornate all’aria aperta, che siano in spiaggia o montagna, campagna o lago, non importa. È il risultato a fare la differenza.

E c’è un prodotto che ci aiuta non solo a mantenere questo effetto su viso e corpo, ma che dona anche un aspetto decisamente più glow. Si tratta di Skin Bronzing Drops di Elf ed è un bronzer liquido che si può utilizzare sul viso ma anche sul corpo e che dona un risultato abbronzato e luminoso.

Ora lo si compra con un piccolo sconto ed è il prodotto svolta per risaltare l’abbronzatura o per crearla.

Luminosa e abbronzata: il prodotto svolta si usa su viso e corpo

Amplificare l’abbronzatura e quell’effetto glow naturale che ci regalano l’estate e le giornate passate all’aria aperta e, soprattutto, farlo con un solo prodotto che si adatta a viso e corpo. È quello che fa Skin Bronzing Drops di Elf, un bronzer che promette di dare vita a un “bagliore baciata dal sole” che si può personalizzare stabilendo quanto siero utilizzare.

Anche senza aver preso il sole, o essere andata in vacanza, la pelle risplenderà come se fossimo state tutto il giorno al mare. E più bronzig si utilizza maggiore sarà il risultato.

Perché è il prodotto svolta? Per tante ragioni, compreso il fatto che si adatta a tutte le tipologie di pelle, comprese quelle grasse, secche o miste. E la sua versatilità è data anche dalle colorazioni disponibili, che sono tre: rose gold, pure gold e copper gold.

L’uso, poi, è davvero semplice: basta agitarlo e poi aggiungerne la quantità desiderata alla crema idratante che si utilizza normalmente e poi spalmare sul viso. Stessa cosa si può fare sul corpo, per risplendere anche su gambe, braccia e scollatura. Si può mescolare anche con l’olio, se è la tipologia di idratante che preferiamo. Il risultato sarà magico: più gocce si utilizzano e maggiore sarà l’effetto abbronzatura.

Il bronzing viso e corpo che fa bene alla pelle

Oltre a regalare un effetto glow e abbronzato che ci farà risplendere, Skin Bronzing Drops di Elf è anche formulato per fare bene alla nostra pelle. Infatti, contiene ingredienti favolosi che lo rendono idratante e nutriente, al suo interno ci sono olio di semi di girasole e antiossidanti come la vitamina E, oltre all’olio di marula e l’olio di semi di lampone.

Se questo non bastasse anche questo siero, come tutti i prodotti del brand, è vegano al 100% e non testato sugli animali.

Molte delle recensioni di chi lo ha utilizzato sono positive e sottolineano che non lascia macchie e regala un effetto pelle dorata favoloso. E, quindi, Skin Bronzing Drops di Elf è il rimedio definitivo per sfoggiare un’abbronzatura che cattura lo sguardo, oppure per evidenziare la tintarella che abbiamo già.

