Protegge, idrata e nutra le pelle. Questo spray solare in versione maxi è la coccola dell’estate da avere

Uno spray solare che costa poco e dura a lungo, regalando una pelle nutrita, idratata e protetta. Su Amazon si possono trovare moltissimi prodotti che consentono di risparmiare, senza rinunciare alla cura della pelle e ad un’abbronzatura che sia sicura e perfetta.

Fra le creme solari da non perdere c’è quella di Nivea, disponibile in formato maxi e con uno sconto favoloso. 270 ml di prodotto infatti costano appena 10 euro, con la garanzia di massima qualità e una coccola per la pelle grazie all’SPF 50+.

Qual è la differenza tra crema solare e spray solare? Si tratta in entrambi i casi di prodotti che consentono di proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB. Differiscono però per quanto riguarda l’applicazione e la consistenza. La crema solare infatti è più densa e si applica usando le mani, mentre lo spray risulta più leggero e va spruzzato.

Qual è il miglior spray per la protezione solare

Lo spray solare dunque ha numerosi vantaggi: si applica facilmente, dura a lungo e si assorbe subito. Quello firmato Nivea è fra i più apprezzati su Amazon dove ha un prezzo di appena 10 euro e tantissime recensioni positive.

La formulazione di questo spray solare è arricchita con un sistema di filtri che proteggono da invecchiamento cutaneo precoce e scottature. Non solo: la crema contiene anche acido ialuronico e vitamina C per rendere la pelle morbida, compatta e soda.

Il risultato è una crema solare che si spalma con facilità e ad assorbimento rapido. Non lascia residui e garantisce ben 48 ore di idratazione. Dermatologicamente testata, questa crema solare resiste all’acqua e nutre la pelle in profondità.

Come applicare lo spray solare

Per applicare nel modo giusto lo spray solare parti spruzzando una quantità abbonante di prodotto su viso e corpo dopo aver agitato il flacone. Usa almeno 6 vaporizzazioni in ogni parte del corpo, senza dimenticare quelle più nascoste, ma sensibili, ad esempio l’area fra i seni oppure sotto le ascelle. Senza dimenticare la cute (per cui sarebbe meglio usare un solare specifico).

Al mare o in piscina riapplica il prodotto ogni due ore per non perdere l’efficacia. Il segreto per applicare bene lo spray solare sul viso è quello di spruzzare la crema sulle mani e poi sulla pelle, evitando così di toccare aree sensibili come quelle intorno agli occhi.

In ogni caso è importante seguire sempre alcune regole di base per avere un’abbronzatura veloce, bella e sicura. Evita di esporti al sole nelle ore più calde fra le 12:00 e le 16:00.

Durante l’esposizione proteggi capelli e occhi, indossando un cappello e degli occhiali da sole. Ricordati di applicare la crema anche se il cielo è nuvoloso: questo non significa che non ti scotterai perché i raggi del sole riescono a filtrare ugualmente fra le nuvole.

Dopo i bagni in piscina o al mare – anche se lo spray solare resiste all’acqua – la crema solare può perdere la sua efficacia. Meglio dunque riapplicarla con cura.

