La crema solare colorata è la scelta intelligente del momento: proteggi la pelle e dici addio al fondotinta

La crema solare colorata è la scelta giusta da fare con i primi caldi: protegge la pelle e ti consente di dire addio al fondotinta.

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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La crema solare colorata è la scelta intelligente del momento: proteggi la pelle e dici addio al fondotinta
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Le migliori creme solari colorate da comprare

Con i primi caldi anche la pelle ha bisogno di cambiare, salutando il tanto amato fondotinta per accogliere prodotti più leggeri, freschi e pratici. Proprio come la crema solare colorata. A metà fra make up e skincare, questo prodotto consente di proteggere la pelle dai raggi solari, soprattutto durante le prime esposizioni, ma aiuta anche a regalare un colorito sano e luminoso.

Una scelta furba da utilizzare in città, in particolare all’inizio dell’estate quando non siamo abbronzati, ma anche al mare, per esaltare il colorito e uniformare la grana della pelle. Su Amazon si possono trovare numerose opzioni tutte ad un prezzo conveniente e con ottime recensioni.

Crema colorata Rilastil SPF 50 +

Fluida, con un effetto setoso e matt, questa crema colorata firmata Rilastil offre una protezione alta. L’SPF 50+ promette di proteggere anche le pelli più sensibili, evitando la formazione di macchie e donando una sensazione di freschezza.

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Crema solare viso colorata Rilastil
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Crema colorata Erborian SPF 20

Perfeziona l’incarnato, leviga e idrata la pelle, migliorandone l’aspetto mentre la protegge dai raggi del sole. La crema colorata al ginseng di Erborian è un prodotto da avere sempre in borsa durante l’estate (e non solo). Un vero e proprio perfezionatore che uniforma la grana della pelle grazie ad acido ialuronico e ginseng, con filtro SPF 20.

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Crema solare viso colorata Erborian
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Crema colorata ISDIN SPF 50

Alta protezione e formulazione a base acquosa sono i punti di forza della crema colorata di ISDIN, una buona soluzione soprattutto per chi tende a sudare molto sul viso durante l’estate. La crema ha una texture ultraleggera, con una consistenza fresca e un assorbimento immediato, donando un effetto super naturale al viso.

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Crema solare viso colorata ISDIN
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Crema colorata La Roche Posay SPF 50+

Amatissima su Amazon, la crema colorata La Roche-Posay UVMUNE resiste a sabbia, acqua e vento. Idrata in profondità la pelle, proteggendo anche le pelli più sensibili e donano una luminosità sana. Puoi applicarla più volte e otterrai sempre un risultato eccezionale.

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Crema solare viso colorata La Roche Posay
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Crema colorata ROC SPF 50+

Ad ampio spettro grazie all’SPF 50+, la crema colorata di ROC ha una formula arricchita con antiossidanti e vitamina C per prevenire la formazione di macchie. Ammorbidisce la pelle grazie alla silice e illumina all’istante, donando nel contempo una idratazione profonda senza ungere.

Crema solare viso colorata ROC
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Crema viso con silice
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Crema colorata Eucerin SPF 50+

La crema colorata Eucerin protegge la pelle del viso da raggi UVA e UVB, al tempo stesso consente di ridurre i segni dell’invecchiamento. Elimina rughe e linee sottili, uniformando il colorito grazie alla presenza di pigmenti colorati.

Crema solare viso colorata Eucerin
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Crema viso antirughe
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Crema colorata Avene SPF 50

La crema colorata di Avene è un fluido colorato SPF 50+. Una protezione solare alta contro non solo raggi UVA e UVB, ma anche luce blu visibile. Adatto ad ogni tipo di pelle, questo prodotto è super recensito e acquistato su Amazon.

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Crema solare viso colorata Avene
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Crema viso che uniforma l'incarnato
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Vichy Capital Soleil SPF 50+

Ottima sia per il viso che per il décolleté, la crema solare di Vichy offre una protezione completa. Leggerissima e profumata, si stende con facilità e si assorbe in pochi secondi, donando un comfort che dura a lungo.

Crema solare viso colorata Vichy
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Crema viso che uniforma l'incarnato
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