E se la calda bevanda che in tanti ordinano al bar al posto del caffè, si trasformasse inaspettatamente in un elisir di bellezza per la pelle? Beh, sarebbe il momento giusto per provarlo anche su di sé. Soprattutto perché lo trovate adesso in sconto su Amazon. Parliamo del siero viso al ginseng nero di K- Secret Seoul, un concentrato di benessere per la cute che arriva dalla Corea e che si preannuncia essere uno dei prodotti di cui non vorrete più fare a meno. Un siero viso delicato sulla pelle e che sfrutta le tantissime proprietà dei suoi ingredienti, donando un boost di benessere alla pelle fin dalla primissima applicazione.

Il siero viso al ginseng nero di K- Secret Seoul

Un siero viso che è specificatamente formulato per agire contro i segni del tempo, rughe, linee sottili, perdita di tono della pelle, ecc. e che è un potente mix di alleati anti age per la pelle, come l’estratto di ginseng nero, appunto, ma anche il siero retinico, il bakuchiol, la vitamina C e ben 3 peptidi per la cura delle rughe. Tutti componenti che lavorano in sinergia perfetta per agire in modo mirato contro i segni del tempo, contrastandone la comparsa e minimizzando quelli già presenti. Insomma, un siero viso da regalarsi approfittando dello sconto in atto e che amerete all’istante.

Come agiscono gli ingredienti base del siero

Il ginseng nero contenuto nel siero viso di K- Secret Seoul, per esempio, è un ingrediente estremamente prezioso nella skincare coreana, poiché è un vero e proprio concentrato di benessere per la pelle grazie alle sue proprietà antiossidanti, anti-invecchiamento, idratanti e rivitalizzanti. Un ingrediente che migliora il tono della pelle, combatte la formazione delle rughe, stimola la produzione di collagene e dona maggior elasticità alla pelle. Ma non solo, perché questo alleato naturale aiuta anche a lenire eventuali irritazioni cutanee e uniforma l’incarnato, donando alla pelle del viso massima luminosità e compattezza.

Il bakuchiol, invece, è un potente attivo anti age, che agisce a stimolazione della produzione di collagene, riducendo rughe e linee sottili, migliorando l’elasticità e tono cutaneo e uniforma l’incarnato, agendo anche sulle macchie derivate dall’invecchiamento della pelle ma in modo molto più delicato del retinolo, cosa che lo rende un ingrediente ben tollerato anche da chi ha la pelle sensibile.

Un siero viso che ridefinisce il tono cutaneo e l’aspetto della pelle, e che al tempo stesso, anche grazie alla presenza della Vitamina C, aiuta la pelle nel suo processo di rigenerazione, migliorandone la salute, sia internamente che visivamente. Insomma, un siero viso da provare senza aspettare nemmeno un attimo.

Come si utilizza

Un prodotto che si utilizza in modo molto semplice come un qualsiasi altro siero viso, sia durante la skincare della mattina che quella serale, applicandolo sul viso dopo la detersione e la crema contorno occhi ma prima della crema viso e della protezione solare. E meglio se con dei piccoli gesti e movimenti circolari, dal basso verso l’alto, che agiscono come un vero massaggio liftante naturale a supporto dell’azione del siero stesso.

Ed ecco che la vostra pelle non sarà solo nutrita ma anche visibilmente ringiovanita e luminosa con il minimo sforzo possibile.

