Una crema favolosa, che possiamo avere anche noi e che ha ottenuto l’approvazione di Meghan Markle: si tratta di Medicube Collagene Jelly un prodotto che promette di regalarci un viso luminoso e una pelle dall’aspetto levigato.

Proprio come quello della Duchessa di Sussex, che sfoggia sempre un aspetto favoloso e un incarnato invidiabile. Come riporta il magazine Hello!, infatti, questo prodotto della skincare coreana era stato inserito nella sua “collezione accuratamente selezionata e curata” di prodotti beauty. E ora a noi non resta da fare altro che provarla. Del resto anche le recensioni di chi l’ha utilizzata parlano chiaro: sono davvero numerose e la maggior parte di queste è positiva e va a sottolineare come, dopo l’applicazione, la pelle risulti idratata, luminosa e liscia. Decisamente una crema da inserire nella nostra skincare routine.

La crema viso rosa, jelly e al collagene da provare

Ci sono tante ottime ragioni per provare la crema Medicube Collagene Jelly, oltre al fatto di essere stata inserita nella selezione di Meghan Markle. Anche se questo aspetto non è da poco, dal momento che la Duchessa risulta sempre stupenda, con un viso fresco e un incarnato perfetto.

Ma quali sono i vantaggi dell’utilizzare questo prodotto? Ad esempio, il fatto che regala una pelle tonica e radiosa, una vera e propria Korean Glass Glow. La consistenza del prodotto è gelatinosa e trasparente ed è una coccola anti-invecchiamento, perché utilizzarla significa aiutare l’incarnato a essere più compatto, liscio e luminoso.

Tra gli altri vantaggi il fatto di aiutare a mantenere l’equilibrio della pelle con ingredienti vincenti. Tra questi c’è il collagene idrolizzato, che va a preservare la compattezza e l’elasticità dell’incarnato, poi la niacinamide (ovvero la vitamina B3) che va a migliorare l’effetto barriera e a dare un boost di idratazione. A questi si aggiungono lo squalano, di origine vegetale che va ad agire contro la perdita di umidità della pelle, e l’acido ialuronico.

La crema in gel che non lasceremo mai più

La crema viso di Medicube Collagene Jelly è favolosa anche per la sua consistenza gelatinosa, che applicata sulla pelle si va a fondere regalando un effetto finale favoloso: compatto e luminoso, agendo anche contro l’invecchiamento. Si assorbe facilmente, anche se tra gli utenti che l’hanno provata c’è chi dice che inizialmente risulta un po’ appiccicosa. Nonostante questo, però, l’effetto finale è decisamente wow e, secondo i test, l’elasticità e l’effetto pelle cadente migliorano in poco tempo.

Aspetto da non sottovalutare, poi, il fatto che sia un prodotto unisex: adatto sia alla pelle di lei che a quella di lui. Perfetta, quindi, da iserire nella skincare routine di tutti e se si desidera quell’effetto glass skin che caratterizza la pelle coreana.

Poi promette di essere adatta a tutte le tipologie di incarnato, infatti mantiene il ph tra 5,69-7,69, quindi la può utilizzare sia chi ha la pelle secca, sia coloro che presentano un viso più grasso.

Ne basta una piccola quantità, che si applica sul viso fino a quando la crema in gel non risulta assorbita del tutto dalla pelle. E promette un effetto finale proprio come lo abbiamo sempre sognato: proprio come Meghan Markle.

