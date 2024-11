Conosci lo squalano? Ti spieghiamo cos’è e perché dovresti inserirlo nella tua skincare routine

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Cos'è lo squalano e perché fa bene alla pelle

Quando si parla di skincare e di come prendersi cura delle pelle del viso e del corpo, giorno dopo giorno, sappiamo bene quanto l’idratazione sia uno step fondamentale e assolutamente necessario per garantire alla cute massimo nutrimento, elasticità e bellezza, oltre ovviamente il massimo della salute. Uno step che è possibile arricchire con degli ingredienti ad hoc, come lo squalano. Una sostanza che garantisce un sacco di benefici per la pelle e che si può usare in tanti modi diversi, ma sempre con lo stesso scopo, prendersi cura della cute nel modo più approfondito e mirato possibile.

Cos’è lo squalano

Prima di capire come introdurre lo squalano nella propria skincare routine, è bene capire esattamente di cosa si tratta. Lo squalano è un idrocarburo (C30H50) polinsaturo, che si caratterizza per avere una struttura unica, cosa che lo rende particolarmente benefico per la pelle. Una sostanza che un tempo veniva ricavata dal fegato degli squali, ma che oggi si ottiene unicamente da fonti vegetali come l’olio di oliva, l’olio di germe di grano o l’olio di riso.

Si tratta di un derivato dello squalene, ovvero una sostanza che è presente naturalmente nel nostro corpo e che viene prodotta dalla ghiandola sebacea, rappresentando uno dei componenti principali del sebo. Se lo squalene, però, è instabile e tende ossidarsi in modo veloce, quando si parla di squalano si intende, come detto, a una versione idrogenata, che risulta più stabile e migliore da utilizzare all’interno dei prodotti cosmetici.

I benefici dello squalano

Prodotti che, proprio per queste qualità dello squalano, risultano essere molto utili nella skincare, agendo a benefico della pelle. Tra le proprietà maggiori e più utili alla pelle, lo squalano agisce senza dubbio come un potente idratante, permettendo alla cute di mantenersi sana, elastica e di trattenere la corretta dose di umidità, mantenendo la barriera lipidica della pelle intatta e andando a contrastarne la tendenza a seccarsi.

Ma è anche un ingrediente dal forte potere emolliente, utile a donare massimo nutrimento all’epidermide, donandole un plus di morbidezza e garantendo alla cute una sensazione liscia al tatto, ma senza ungerla o appesantirla. Lo squalano, infatti, è una sostanza non comedogenica, ovvero che non va a ostruire i pori della pelle, cosa che lo rende un ingrediente perfetto anche nella cura delle cuti miste o grasse.

In più, è utile anche per creare una sorta di barriera protettiva sulla stessa, schermandola dalle aggressioni esterne proprio come fosse uno scudo invisibile a protezione del benessere e della bellezza della pelle.

A cosa serve lo squalano nella skincare

Di fatto, quindi, aggiungere dei prodotti che contengono lo squalano nella propria skincare routine, significa garantirsi tutti questi benefici in poche e semplici azioni, quelle che siete solite fare, ma con i prodotti giusti.

Un ingrediente che viene ampiamente utilizzato nelle formulazioni di creme, lozioni, sieri, maschere, ecc. E che permette di idratare in modo profondo la cute secca, sensibile e matura, eliminandone e prevenendone la secchezza, una condizione che soprattutto in questa stagione più fredda tende a presentarsi, aiutandola a ripararsi. E da usare sia sotto forma di creme idratanti che di maschere, per donare un plus di benefici alla pelle con un’azione mirata e più profonda.

Ma anche una sostanza che si presta alla perfezione a essere utilizzata da chi ha la pelle grassa e tendente alle impurità, permettendole di essere nutrita e idratata a fondo ma senza appesantirla o ungerla ulteriormente, e proteggendola dalle aggressione esterne.

E andando a migliorare in modo visibile l’aspetto e il benessere della pelle, garantendole massima idratazione, protezione e nutrimento per tutto il giorno.

I migliori prodotti per pelle del viso e del corpo

Un ingrediente che si può utilizzare sia nella skincare viso che nella cura della cute del corpo, applicando delle creme e lozioni corpo che lo contengano. Ma che si può anche utilizzare puro, sotto forma di olio, dalla texture leggera e a rapido assorbimento. E, nel caso lo si voglia usare in questa sua formulazione sul viso, avendo cura di usare solo poche gocce.

Nella skincare viso, poi, come detto lo si può trovare anche sotto forma di sieri e di maschere viso, dal forte potere idratante ed emolliente, utili a donare massima morbidezza alla pelle.

Ma non solo, perché lo squalano si può usare anche sui capelli, applicandone qualche goccia sulle punte e andando ad agire contro la secchezza che tende ad esserci nella parte finale della chioma.

Insomma, un ingrediente beauty che vale la pena di provare e introdurre nella propria skincare routine, sia del viso che del corpo, per un benessere della cute H24 e ad azione profonda.

Una sostanza che agisce in modo delicato e sicuro sulla pelle e che lo rende utilizzabile già a partire dai 20-25 anni. La cute, infatti, inizia a diminuire la sua naturale capacità di trattenere l’umidità e a perdere la sua dose naturale di squalene già a questa età, ed è importante riequilibrarla e imparare a prendersene cura nel modo corretto e con i prodotti giusti, alleati della cute e del suo benessere a 360°.

