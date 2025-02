Nello studio di Silva Toffanin, Serena Rossi ha parlato tanto del suo passato e della famiglia che l'ha cresciuta: un profondo amore, come quello per il suo Davide

Serena Rossi è un’attrice amatissima, la cui carriera è da anni in una condizione di costante crescendo. Negli ultimi anni è particolarmente apprezzata dal pubblico per il ruolo da protagonista nella fiction Mina Settembre, ma i suoi impegni sono tantissimi. Basti pensare al suo nuovo spettacolo teatrale, che ha creato con suo marito, e il prossimo Frozen 3, che la vedrà ancora prestare la voce ad Anna.

Gli inizi e la famiglia

La passione per lo spettacolo, in varie forme, è qualcosa che ha scoperto fin da bambina: “Ero molto comunicativa”. Al liceo non sapeva benissimo cosa avrebbe fatto e di certo faticava a pensare che un giorno tutto ciò sarebbe divenuto il suo lavoro: “Ho lavorato in alcuni locali con mio padre. Facevamo pianobar anche in varie cerimonie”.

Tutto poi è cambiato con Scugnizzi, musical ben noto nel quale aveva un piccolo ruolo. Era però il suo debutto e da allora non si è più fermata. Sua sorella e i suoi genitori le hanno mandato un messaggio video, dicendosi orgogliosi del fatto d’aver ottenuto tutto questo successo unicamente grazie alle sue capacità. Hanno ricordato poi come le vere origini della sua carriera risalgano al tempo dei villaggi turistici, quando si cimentava da bambina in vari spettacoli: “Sono innamorata di mio padre, è stato il primo amore e mio figlio gli somiglia tanto”.

L’addio a zio Luciano

Proprio la grande unità della sua famiglia comporta un dolore ingigantito nel momento in cui uno dei membri viene a mancare. Nel caso dell’amatissimo zio Luciano, fratello di suo padre, tutto è avvenuto in poco tempo. Gli hanno detto addio in due anni e in questo lasso di tempo lui ha conservato una dignità enorme: “Un grande senso dell’umorismo fino alla fine”.

Appena inizia a parlarne, tira un sospiro che tiene a bada le lacrime. Siamo tutti molto legati, spiega a Silvia Toffanin, considerando anche come suo zio avesse l’età di suo padre e lei e sua sorella siano coetanee delle cugine. Sono cresciuti tutti insieme, per quanto non nella stessa città. Un dolore condiviso che, alla fine, li ha uniti ancor di più.

“Se ne è andato un pezzo grande e non ci credo ancora che è successo. Un lutto è molto difficile da elaborare, quando arriva in maniera così inaspettata. Anche Diego fa fatica e a volte mi dice ‘mamma, io ci penso molto a zio Luciano’”.

Il grande amore Davide Devenuto

“Davide è l’amore della mia vita”. Una frase che Serena Rossi pronuncia con una convinzione e serenità che lasciano trapelare una gioia immensa nel quotidiano. Conosciutisi sul set di Un posto al sole, ci hanno messo non poco a iniziare a frequentarsi.

Lei ha sempre provato qualcosa ma era un pensiero che accantonava, anche a causa della differenza d’età. Hanno infatti ben 13 anni di differenza. Quando però il suo “amore giovanile” è naufragato e lui era in pausa tra un’avventura e l’altra, hanno dato una chance a questa frequentazione. Il risultato? Dopo pochi mesi già convivevano.

Si sono trovati e sono legati dal 2008. Nel 2023 hanno poi deciso di sposarsi, a Roma, con appena 14 invitati. Sono poi divenuti genitori nel 2016 e continuano a concretizzare sogni, l’una al fianco dell’altro, ha spiegato con sguardo gioioso.