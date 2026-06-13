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IPA Eva Grimaldi

Non è ancora iniziata, eppure l’edizione 2026 dell’Isola dei Famosi è gia chiacchieratissima. A destare clamore è stata la scelta di Mediaset di affidarne la guida a un’outsider della conduzione: l’opinionista Selvaggia Lucarelli (a scapito di Belen Rodriguez che pare avesse già le valigie pronte). Le novità saranno parecchie e il mistero è ancora alto, soprattutto per quel che riguarda la rosa dei concorrenti. C’è un nome, tuttavia, che sembra già certo. Si tratta dell’ex attrice, ormai veterana dei reality, Eva Grimaldi. A rivelare il motivo della sua scelta è la moglie Imma Battaglia.

Imma Battaglia svela il segreto della moglie

Eva Grimaldi sarebbe pronta a partire per le Filippine, nuovo location della tutta nuova edizione dell’Isola dei Famosi. E non si tratterebbe della prima volta che l’attrice 60enne assume il ruolo di naufraga – al reality prese già parte nel 2017. Perché allora ripetere un’esperienza già vissuta? A svelare il vero motivo dietro la scelta di Grimaldi è la moglie Imma Battaglia, che della questione ha parlato apertamente in un’intervista su Libero.

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“Eva è un’attrice e una donna di sessant’anni alla quale non sempre vengono offerte opportunità per mostrare tutte le sue qualità” ha spiegato l’attivista al fianco della donna di spettacolo da lungo tempo. “Fare un reality le permette di essere una donna più sicura di sé, indipendente e di mostrare tutte le sue capacità come donna, essere umano e personaggio artistico”. Battaglia è una donna di politica, le sue parole compiono lunghi giri e arzigogolate parabole, ma il punto sembra essere: Eva fa i reality perché le propongono poco altro, e perché con i reality si guadagna bene. E allora Eva fa bene a fare i reality, chi siamo noi per biasimarla.

Tutti i reality di Eva Grimaldi

Eva Grimaldi, all’anagrafe Milva Perinoni, debutta sul piccolo schermo negli Anni ’80, affermandosi tra le icone sexy del mitico Drive In. Poco tempo dopo, la sua carriera compie un balzo in avanti, dalla tv al cinema, diretta da registi del calibro di Federico Fellini (che la volle in Intervista) e Dino Risi. Divenne famosa anche in Francia, recitando al fianco di Gérard Depardieu. Nei decenni a venire torna alla televisione, con commediole leggere e qualche fiction.

Da ormai qualche tempo, tuttavia, Grimaldi sembra aver definitivamente abbandonato la professione di attrice in favore di quella di veterana dei reality. Ha iniziato nel 2006 con Ballando con le stelle, nel 2014 è arrivato Pechino Express, nel 2017 l’Isola dei Famosi, nel 2019 Tale e Quale Show e poi ancora il Grande Fratello Vip, per ben due volte, nel 2021 e nel 2024.

In ordine cronologico, l’ultimo reality cui Eva Grimaldi ha preso parte è stato The 50, esperimento Amazon che ha visto sfidarsi in prove ispirate a Squid Game giovani influencer naif e attempati professionisti dello spettacolo. Al suo fianco c’era proprio la moglie Imma che, tuttavia, non ripeterebbe l’esperienza: “Sono stata profondamente a disagio e non mi sono divertita”.

I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2026

Seppur non vi sia ancora nulla di ufficiale, sembra che all’Isola 2026 Eva Grimaldi potrebbe rincontrare numerosi dei concorrenti che l’hanno sfidata in The 50. La rosa dei naufraghi che gira sui social include infatti Alex Caniggia, Francesco Chiofalo e il Musazzi. Tra gli altri papabili anche l’ex Miss Italia Denny Mendez, gli ex gieffini Patrick Ray e Zeudi Di Palma e la giornalista Claudia Peroni.